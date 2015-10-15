«Телекритика» разбиралась, как устроена медийная инфраструктура самого опасного места на земле.
Успех Исламского государства и его прочность обусловлены не только мощными боевыми подразделениями и верными бойцами, но и созданием целого медийного конгломерата, который занимается пропагандой идей установления мирового халифата. Благодаря информационной кампании Исламского государства тысячи людей по всему миру бросили «скучную и спокойную жизнь» в поисках приключений и ради «защиты мусульман».
В 2015 году британский аналитический фонд «Квиллиам» опубликовал доклад «О виртуальном халифате». Уже тогда, согласно документу, организацией производилось 38 элементов контента в день. Это и 20-минутные видео, и полнометражные документальные фильмы, фото, аудио и пропагандистские листовки на самых разных языках мира.
Информационная стратегия Исламского государства
«Чаще всего пропагандисты ИГ говорят об инфраструктурных проектах, экономическом развитии и военных успехах»
Чтобы добиться своих целей, нужна не только военная мощь, но и грамотно выстроенная информационная стратегия, которая поможет ИГ вовлекать в свои ряды новых бойцов и убеждать местное население в правильности своих действий. Также им необходимо запугивать противников – именно для этого и проводятся показательные казни заложников, видео которых потом распространяются по всему миру.
Примечательно, что лишь небольшая часть публикуемых Исламским государством материалов содержит садизм, пытки и зверства, которыми оно славится. Чаще всего пропагандисты ИГ говорят об инфраструктурных проектах, экономическом развитии и военных успехах.
Как работают медиа в Исламском государстве
Естественно, СМИ ИГ даже и не думают о таких понятиях, как объективность, беспристрастность, честность. Журналистские стандарты им чужды, ведь у них совершенно иные задачи. В частности, восхваление халифата как рая на земле, военная мощь Исламского государства, умелое руководство захваченными боевиками территориями, главенство шариата и критика оппонентов.
Руководство ИГ понимает важность своих медиа, поэтому регулярно выделяет много средств на их функционирование. А медийные сотрудники зарабатывают больше, чем бойцы. Например, в ноябре 2015 года бывший оператор из Исламского государства рассказывал в интервью Washington Post, что ему платили $700, что в семь раз больше жалованья рядового бойца.
«Медиа Исламского государства вещают на многих языках, в том числе на русском»
Радиостанция «Аль-Баян»
Начала вещание в апреле 2015 года. Несмотря на то, что доступ к официальном сайту радиостанции закрыт, ее можно легко послушать на других ресурсах. Достаточно просто ввести название в Google. Эфир состоит из освещения главных тем дня, а также новостей «вилаятов» (провинции ИГ). Кроме того, ведущие зачитывают сводки, в которых сообщается о военных успехах группировки, включая удавшиеся акции боевиков-смертников. Вещание ведется на арабском и английском языках.
Журнал «Дабик»
Одно из главных медиа Исламского государства. Первый номер цифрового журнала вышел 5 июля 2014 года. Он выходит на нескольких языках, включая русский. Объем журнала – свыше 50 страниц. По внешнему виду он напоминает западные издания, в частности Time и Businessweek.
В журнале публикуются отчеты военных действий ИГ, призывы помочь халифу, нередко на страницах журнала можно увидеть зверства боевиков Исламского государства по отношению к шиитам. Авторы издания оправдывают экстремистскую идеологию ИГ, критикуют мусульман, живущих в немусульманских странах и не желающих присоединиться к Исламскому государству, а также льют потоки ненависти на западных политиков. В одном из выпусков журнала даже была изображена площадь Святого Петра в Ватикане, над которой развевалось черное знамя Исламского государства.
«Все номера журнала можно без особого труда найти в интернете, спокойно скачать и прочитать»
Издателем журнала является Al-Hayat Media Center. Он отвечает за пропаганду джихада. Точно неизвестно, кто стоит за созданием центра, однако существует версия, что инициатива его создания исходила от немецкого рэпера Deso Dogg, который после вступления в ряды ИГ получил имя Абу Тальха аль-Алмани.
Целевой аудиторией журнала являются потенциальные сторонники ИГ в западных странах. Его цель не радикализация населения с призывами к терактам, а легализация халифата и призывы к эмиграции в Исламское государство. Отметим, что все номера журнала можно без особого труда найти в интернете, спокойно скачать и прочитать.
Медиацентр «Фурат»
Занимается распространением видеоматериалов Исламского государства на русском языке. Медиацентр представлен во всех основных социальных сетях, однако его там постоянно блокирует администрация, также как и сам сайт центра.
Нужно понимать, что под видеоматериалами подразумеваются не только простые пропагандистские видео, но и казни и другие зверства. Также центр производит по несколько нашидов в неделю. Нашиды – это пропаганда в музыкальной форме – мужское пение на однообразный повторяющийся мотив. Они далеко не миролюбивы и призывают к насилию. Нашиды также выходят на различных языках, в том числе и русском.
Социальные сети
Аккаунты Исламского государства есть во всех крупных социальных сетях, их регулярно блокируют, но они восстанавливаются и их становится все больше и больше. Издание Wired дажеопубликовало материал о том, почему ИГ выигрывает войну в социальных сетях.
В частности, там говорится, что самое яркое проявление мудрой политики Исламского государства в медиапространстве это провозглашаемая им открытость организации. "В отличие от Аль-Каиды, которая методично организовывала и контролировала свои ячейки, Исламское государство с готовностью отдает свою активность в соцсетях, как и свою жестокость, на откуп отдельным лицам, непосредственно не связанным с группировкой. И все это происходит в открытую на популярных западных интернет-ресурсах с использованием сервисов, которые теперь неразрывно связаны с нашей повседневной жизнью. В результате бренд Исламского государства оказывает чрезвычайно заметное влияние на нашу культурную сферу", – пишет автор статьи.
«В среднем сторонники ИГ производят на 50 твитов больше, чем противники группировки»
Это позволило ИГ заполучить большее количество последователей и сделать свой бренд вездесущим. К тому же, если раньше джихадистские группировки концентрировались на закрытых арабских форумах, то сейчас руководство Исламского государства поощряет ведение информационных кампаний на популярных западных платформах.
Согласно исследованиям, только в 2015 году сторонники ИГ оставляли ежедневно около 90 тысяч сообщений в соцсети Twitter. В среднем они производят на 50 твитов больше, чем противники группировки.
Что дальше
Даже если на поле боя Исламское государство потерпит поражение и оставит захваченные города в Сирии и Ираке, борьба не закончится. По словам координатора ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершова, в таком случае ИГ может продолжить сражение и создать «халифат» в интернете. Он считает, что это сможет восстановить силы боевиков и на поле боя. Для противостояния террористической угрозе "необходимо делать больший вклад в профилактику, уменьшить пропаганду в интернете и развивать контрдискурс", говорит он. Также необходимо обучать обычных людей выявлять признаки радикализации, пишет «Европейская правда».
Исламское государство создало сильное онлайн-сообщество, которое умеет не только успешно вести информационные кампании, но и быстро восстанавливаться, если их начинают блокировать. Самое главное, что подобный виртуальный халифат будет действовать не в определенной точке на карте, а сразу во всем мире, что создает опасность для любого региона, ведь тогда сторонники ИГ смогут планировать и устраивать теракты и вести войну, где только захотят, независимо от их нынешнего месторасположения.