Как работают медиа в Исламском государстве

Успех Исламского государства и его прочность обусловлены не только мощными боевыми подразделениями и верными бойцами, но и созданием целого медийного конгломерата, который занимается пропагандой идей установления мирового халифата. Благодаря информационной кампании Исламского государства тысячи людей по всему миру бросили «скучную и спокойную жизнь» в поисках приключений и ради «защиты мусульман».

В 2015 году британский аналитический фонд «Квиллиам» опубликовал доклад «О виртуальном халифате». Уже тогда, согласно документу, организацией производилось 38 элементов контента в день. Это и 20-минутные видео, и полнометражные документальные фильмы, фото, аудио и пропагандистские листовки на самых разных языках мира.