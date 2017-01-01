ТЕЛЕКРИТИКА

Как прошли слушания по вопросам безопасности журналистов

Общество
1 ноября прошли первые общественные слушания по вопросам безопасности журналистов в Украине. Причиной заседания стало огромное количество нападений на журналистов за последние 3 года, отсутствие виновных, полное игнорирование властью вопросов безопасности и раскрываемости преступлений против журналистов, общая пассивность и нежелание властей и правоохранительных органов заниматься расследованиями и наказанием виновных.

В качестве спикеров выступали:

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины;

Игорь Ефимов, фотокорреспондент газеты «Вечерние Черкассы»;

Наталья Нагорная, корреспондент ТСН телеканала «1+1»;

Валерий Макеев, правозащитник и секретарь НСЖУ.

Также с докладами выступили Александр Ковтун, заместитель начальника управления Главного следственного комитета Национальной полиции Украины и Виктор Кононенко, заместитель главы СБУ.

Сергей Томиленко рассказал о цели собрания и поделился несколькими неутешительными фактами:

В этом году международная федерация журналистов сделала акцент на борьбе с безнаказанностью и отсутствии эффективной борьбы с теми, кто нападает на журналистов, в таких странах, как Мексика, Пакистан, Афганистан, Ирак, Йемен, Сомали и Украина. Это международная оценка состояния журналистики в нашей стране.

По данным сводного отчета Национального союза журналистов Украины, с начала Евромайдана и по сегодняшний день был зафиксирован 271 случай избиения и применения силы к украинским журналистам.

За 10 месяцев 2017 года было зафиксировано 80 инцидентов применения силы к журналистам при исполнении служебных обязанностей. Наша задача – показать, что ни власть, ни силовые структуры не дают четкого сигнала, что нарушать права журналистов нельзя. Если этого сигнала нет, то в стране формируется модель поведения, когда журналиста может избить любой, а эффективного наказания за это не будет.

Фактически существует такса на избиение журналистов, она зафиксирована судебными решениями. Это 400 и 800 грн – смешные наказания, которые никак не останавливают тех, кто препятствует журналистской деятельности.

Наталья Нагорная рассказала о личном опыте, связанном с неправомерными действиями сотрудников полиции в зоне АТО под Волновахой. Съемочную группу телеканала «1+1» на блокпосте без предупреждающих знаков остановили люди в полицейской форме без жетонов и опознавательных знаков для прохождения процедуры идентификации. При наличии всех документов и полной аккредитации (единственным нюансом была оторванная страница паспорта водителя) Наталью и ее спутников уложили на асфальт, разбили ей телефон и загнали патрон в патронник автоматического оружия над ее головой. После долгих разбирательств сотрудников «1+1» забрали в отделение для написания заявления. Исполняющий обязанности главы полиции в Донецкой области сообщил Наталье, что она ничего этим не добьется. Дело было передано в прокуратуру и на данный момент его пытаются замять, несмотря на наличие видеоматериала о правонарушениях.

Валерий Макеев описал общую ситуацию с правами журналистов и расследованием преступлений против них, отметив, что со стороны правоохранительных органов это выглядит будто «гора родила мышь». Он также указал на то, что до суда доходит всего 7% дел. Правозащитник обратил внимание на юридические нестыковки и общую несогласованность действий правоохранительных структур, которые приводят к юридической путанице. Как следствие – отсутствие виновных и нежелание детально прорабатывать дела.

Александр Ковтун отчитался по результатам работы за 2017 год, сообщив, что было открыто 200 криминальных дел. 120 дел было закрыто, 17 – передано в суд, и на текущий момент 262 дела находятся в производстве. Также он сообщил, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета до сих пор нет.

Журналистка Инна Золотухина предложила Александру Ковтуну дать ей интервью о ходе следствия по делу Павла Шеремета, однако он отказался, сославшись на отсутствие полномочий.
Также слово взяли Игорь Ефимов, избитый в 2014 году полицейским, и главный редактор одесской газеты «Верховенство права» Владимир Букач, который был жестоко избит неизвестными 31 июля 2017 года. Они рассказали, что столкнулись с предвзятостью судов и неправомерностью действий полиции.

Полный текст резолюции и требований журналистов

РЕЗОЛЮЦІЯ «ЗУПИНІТЬ БЕЗКАРНІСТЬ НЕГАЙНО!»

Учасники перших міжнародних громадських слухань з питань безпеки журналістів в Україні, проведених Національною спілкою журналістів України з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини журналістів, констатують:

Акти фізичного насильства проти журналістів залишаються без належної реакції влади. Немає прецедентів справедливого покарання кривдників журналістів, а в поодиноких випадках судових розглядів призначаються сміхотворні штрафи. Не покарано вбивць В'ячеслава Веремія, Павла Шеремета, замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Тренінги, конференції, засідання робочих груп, спрямовані на посилення безпеки журналістів, істотно не впливають на стан справ.

Вимагають:

Публічного звіту влади й органів слідства про результати розслідування резонансних злочинів проти журналістів.

Від Президента України:

– виконати обіцянку, дану в День журналіста 6 червня 2017 року щодо організації публічного звіту про розслідування вбивства Павла Шеремета.

Від Верховної Ради України:

– провести парламентські слухання щодо стану безпеки журналістів і свободи слова в Україні, запровадити регулярні щорічні слухання;

Від Генеральної прокуратури України:

– призначити в керівництві ГПУ особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Від Міністерства внутрішніх справ України:

– призначити у керівництві МВС особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Від судової гілки влади:

– забезпечити відкритість судів із розгляду злочинів, скоєних проти журналістів;

– запровадити окремий облік відповідної категорії справ і щоквартальну публікацію звіту з розгляду цих справ.

Від Вищої ради правосуддя:

– запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії прав зі щоквартальною публікацією звітів.

ЗУПИНІТЬ БЕЗКАРНІСТЬ НЕГАЙНО!

По итогам встречи, стороны в лице СБУ, МВД и журналистов договорились о взаимодействии и контроле процессов расследований. Однако насколько обе стороны готовы сотрудничать и не останутся ли все выявленные проблемы на уровне обещаний, продемонстрируют действия правоохранительных структур, ведь журналисты выступают в качестве потерпевшей стороны и всегда обращаются за защитой в случае любых нарушений своих прав. Как повлияет на власть такой публичный призыв – покажет время.

Главное в разделе

Общество

Датский изобретатель признался в расчленении тела журналистки Ким Валль

Общество

«Радио Свобода», «Крым.Реалии», УП и «День» впервые награждены премией Сахарова

Популярное на Телекритике



Культура

6 новых сериалов ноября

Дуся

В соцсетях не согласны с результатами шоу «Танці з зірками»

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Культура

«Модель XL»: возлюби свою полноту