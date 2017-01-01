Как прошли слушания по вопросам безопасности журналистов

В качестве спикеров выступали:
Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины;
Игорь Ефимов, фотокорреспондент газеты «Вечерние Черкассы»;
Наталья Нагорная, корреспондент ТСН телеканала «1+1»;
Валерий Макеев, правозащитник и секретарь НСЖУ.
Также с докладами выступили Александр Ковтун, заместитель начальника управления Главного следственного комитета Национальной полиции Украины и Виктор Кононенко, заместитель главы СБУ.
В этом году международная федерация журналистов сделала акцент на борьбе с безнаказанностью и отсутствии эффективной борьбы с теми, кто нападает на журналистов, в таких странах, как Мексика, Пакистан, Афганистан, Ирак, Йемен, Сомали и Украина. Это международная оценка состояния журналистики в нашей стране.
По данным сводного отчета Национального союза журналистов Украины, с начала Евромайдана и по сегодняшний день был зафиксирован 271 случай избиения и применения силы к украинским журналистам.
За 10 месяцев 2017 года было зафиксировано 80 инцидентов применения силы к журналистам при исполнении служебных обязанностей. Наша задача – показать, что ни власть, ни силовые структуры не дают четкого сигнала, что нарушать права журналистов нельзя. Если этого сигнала нет, то в стране формируется модель поведения, когда журналиста может избить любой, а эффективного наказания за это не будет.
Фактически существует такса на избиение журналистов, она зафиксирована судебными решениями. Это 400 и 800 грн – смешные наказания, которые никак не останавливают тех, кто препятствует журналистской деятельности.
Полный текст резолюции и требований журналистов
РЕЗОЛЮЦІЯ «ЗУПИНІТЬ БЕЗКАРНІСТЬ НЕГАЙНО!»
Учасники перших міжнародних громадських слухань з питань безпеки журналістів в Україні, проведених Національною спілкою журналістів України з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини журналістів, констатують:
Акти фізичного насильства проти журналістів залишаються без належної реакції влади. Немає прецедентів справедливого покарання кривдників журналістів, а в поодиноких випадках судових розглядів призначаються сміхотворні штрафи. Не покарано вбивць В'ячеслава Веремія, Павла Шеремета, замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Тренінги, конференції, засідання робочих груп, спрямовані на посилення безпеки журналістів, істотно не впливають на стан справ.
Вимагають:
Публічного звіту влади й органів слідства про результати розслідування резонансних злочинів проти журналістів.
Від Президента України:
– виконати обіцянку, дану в День журналіста 6 червня 2017 року щодо організації публічного звіту про розслідування вбивства Павла Шеремета.
Від Верховної Ради України:
– провести парламентські слухання щодо стану безпеки журналістів і свободи слова в Україні, запровадити регулярні щорічні слухання;
Від Генеральної прокуратури України:
– призначити в керівництві ГПУ особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.
Від Міністерства внутрішніх справ України:
– призначити у керівництві МВС особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.
Від судової гілки влади:
– забезпечити відкритість судів із розгляду злочинів, скоєних проти журналістів;
– запровадити окремий облік відповідної категорії справ і щоквартальну публікацію звіту з розгляду цих справ.
Від Вищої ради правосуддя:
– запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії прав зі щоквартальною публікацією звітів.
ЗУПИНІТЬ БЕЗКАРНІСТЬ НЕГАЙНО!