Как прошла акция памяти Павла Шеремета

Началось мероприятие в 8 утра на месте, где был взорван автомобиль, принадлежащий владелице издания «Украинская правда» Алене Притуле, в котором находился Шеремет – на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Пришедшие на акцию люди, большинство которых – журналисты, приносили цветы и зажигали свечи. Всего участников было около двух сотен. Они сформировались в колонну и отправились сначала к Администрации президента, а потом и к зданию Министерства внутренних дел. Там участники акции задавали один вопрос: «Кто убил Павла?». Из АП никто к митингующим не вышел, а к зданию МВД подошел руководитель пресс-службы министерства Артем Шевченко.

"Кто убил Павла Шеремета? Ответа в настоящее время нет, потому что преступление не раскрыто. У следствия нет процессуальных подозреваемых. Кроме того, следствие не может обнародовать все сведения, все видео именно по тем мотивам, чтобы раскрыть это преступление", – сказал он.

«Телекритика» сходила на акцию и подготовила фоторепортаж оттуда.