ТЕЛЕКРИТИКА

Как прошла акция памяти Павла Шеремета

Общество

Сегодня, 20 июля, в центре Киева состоялась акция в память об убитом год назад журналисте и ведущем Павле Шеремете.


Началось мероприятие в 8 утра на месте, где был взорван автомобиль, принадлежащий владелице издания «Украинская правда» Алене Притуле, в котором находился Шеремет – на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Пришедшие на акцию люди, большинство которых – журналисты, приносили цветы и зажигали свечи. Всего участников было около двух сотен. Они сформировались в колонну и отправились сначала к Администрации президента, а потом и к зданию Министерства внутренних дел. Там участники акции задавали один вопрос: «Кто убил Павла?». Из АП никто к митингующим не вышел, а к зданию МВД подошел руководитель пресс-службы министерства Артем Шевченко.

"Кто убил Павла Шеремета? Ответа в настоящее время нет, потому что преступление не раскрыто. У следствия нет процессуальных подозреваемых. Кроме того, следствие не может обнародовать все сведения, все видео именно по тем мотивам, чтобы раскрыть это преступление", – сказал он.

«Телекритика» сходила на акцию и подготовила фоторепортаж оттуда.

Участники акции зажигали свечи в память об убитом журналисте

Фото: тут и далее Ната Боровик

Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин

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Посол США в Украине Мари Йованович

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик пишет с помощью трафарета главный вопрос дня

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Народный депутат Мустафа Найем

Еще один парламентарий Сергей Лещенко

Журналист Юрий Мацарский. Интервью с ним можно прочитать здесь

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Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач

Журналисты Андрей Баштовый и Татьяна Козырева

На акцию также пришел Аркадий Бабченко, который недавно эмигрировал из России

Глава общественной организации «Центр:UA» Олег Рыбачук

Новый генпродюсер телеканала ATR Кристина Бондаренко и гендиректор канала Айдер Муждабаев

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Колонна направляется к Администрации президента

Ведущая программы «Схемы» Наталья Седлецкая

Колонна идет по Крещатику

По дороге участники акции оставляли трафаретные надписи

Поднялись на Институтскую

Журналисты Ирина Андрейцив, Роман Романюк и Галина Тытыш

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Около Администрации президента также оставили вопрос: «Кто убил Павла?»

Журналистка Анастасия Станко

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