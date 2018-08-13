Как медиа могут бороться за право использовать дроны

На самом деле мы уже столкнулись с такой проблемой. Юристы «1+1 медиа» готовят иск в украинский госцентр радиочастот по поводу того, что три дрона, в том числе один департамента расследований телеканала «1+1», были сбиты возле памятника Родине-матери. Мужчина, внешне похожий на охранника, включил систему глушения, из-за чего техника стоимостью порядка 100 тыс. грн разбилась и не подлежит восстановлению. Мы готовим запрос по поводу обновленных правил использования дронов от Госавиаслужбы и того, кто и как регулирует так называемые глушилки.

К примеру, считается, что в зоне ЧС летает спасательная техника, а коптеры мешают. При этом в законе об информации сказано, что никто не имеет права препятствовать журналисту работать в зоне ЧС и собирать информацию. И если она является общественно важной, то ни одно ведомство не имеет права запрещать получение этой информации.

Я вспомнил пожар летом в Чернобыле. Весь Киев задается вопросами «Куда дует ветер?» и «Дует ли он сюда?». Никто ничего не знает, ничего не говорит. И журналистов в зону бедствия не пускают.

Когда я об этом узнал, я запустил летательную систему, которая прибыла на место и собрала информацию. И в законе как раз идет об этом речь – «общественно важное событие», «трагедия». Пока вся Украина думает, в какую сторону дует ветер, какой-нибудь чиновник, может быть, соизволит дать нам конкретный ответ: ветер на Киев не дует. И то, лично вы поверите этому? Вот теперь вопрос: верим ли мы в то, что нам сообщает официальная служба? Или пока я сам не запущу этот дрон, я не буду доверять таким данным.

Хочу добавить, что дрон – это такой себе неожиданный инструмент борьбы с коррупцией. Если раньше мы не могли что-то проверить, не могли заглянуть за 20-метровые заборы, то теперь можем. И, по факту, дрон – это больше, чем железяка или электроника, это настоящий, чистокровный инструмент борьбы с коррупцией. И если мы сейчас проспим этот момент, то мы вернемся обратно.

Чем закончится эта ситуация – непонятно, потому что изменения в правилах уже находятся на регистрации в Минюсте.