Как издания регулируют поведение журналистов в соцсетях

Даже на личных страницах в Facebook перед распространением любой ссылки мы должны убедиться, что информация правдива. Мы не можем распространять фейки. Мы не можем в своей деятельности в соцсетях обращать внимание на деятельность только одной политической силы или политика, даже если в личной жизни мы ему симпатизируем. Поскольку сообщения такого характера могут создать впечатление определенной ангажированности у наших читателей.

То же касается и «лайков». Мы не можем их ставить, если содержание сообщения может ударить по репутации «Радио Свобода». В любом случае, главное – это здравый смысл. Даже самые четкие правила не могут предусмотреть всех возможных ситуаций, возникающих в повседневной жизни. Поэтому в первую очередь в своей деятельности в соцсетях, мы руководствуемся именно им.