Как издания регулируют поведение журналистов в соцсетях

Придерживаться здравого смысла, не дискредитировать издание и помнить, что на тебя смотрят люди.
Пост руководителя «Громадського» Натальи Гуменюк, в котором она раскритиковала людей, публикующих фотографии своих детей, рассмотрят на редакционном совете канала. Вполне вероятно, что Гуменюк будет наказана за личное мнение.
«Телекритика» разбиралась, ограничивают ли поведение журналистов в социальных сетях в других редакциях.
ВВС
В украинской службе ВВС сослались на редакционные стандарты издания:
Необходимо четко разделять понятие личного аккаунта и страницы ВВС. Оскорбительные комментарии о сотрудниках издания могут считаться дисциплинарным проступком. Журналисты не должны писать то, что будет дискредитировать ВВС. Сотрудникам издания запрещено писать оскорбительные посты и комментарии. Нельзя использовать интернет для атак на коллег любыми способами.
Левко Стек, журналист «Радио Свобода»
У нас есть четко прописанные правила поведения в социальных сетях. Сотрудники RFERL вольны использовать соцсети, но когда журналист пишет что-то в Facebook или Twitter, он должен помнить, что является сотрудником «Радио Свобода». Поэтому в соцсетях он не может писать или говорить то, что подрывает репутацию «РС» как сбалансированного и объективного СМИ. Мы не разделяем аккаунты в соцсетях на частные и корпоративные. Если человек работает в RFERL, то все, что он пишет, будет ассоциироваться и с нашим медиа, поэтому не может противоречить его принципам и редакционному кодексу.
«Журналисты понимают, что на личных страницах они являются представителями своего издания»
Даже на личных страницах в Facebook перед распространением любой ссылки мы должны убедиться, что информация правдива. Мы не можем распространять фейки. Мы не можем в своей деятельности в соцсетях обращать внимание на деятельность только одной политической силы или политика, даже если в личной жизни мы ему симпатизируем. Поскольку сообщения такого характера могут создать впечатление определенной ангажированности у наших читателей.
То же касается и «лайков». Мы не можем их ставить, если содержание сообщения может ударить по репутации «Радио Свобода». В любом случае, главное – это здравый смысл. Даже самые четкие правила не могут предусмотреть всех возможных ситуаций, возникающих в повседневной жизни. Поэтому в первую очередь в своей деятельности в соцсетях, мы руководствуемся именно им.
Ольга Руденко, редактор газеты Kyiv Post
У Kyiv Post нет четко выписанных правил поведения журналистов в соцсетях, но есть некоторое общее понимание и здравый смысл, которым мы все руководствуемся. Журналисты понимают, что даже на личных страницах они являются представителями своего издания.
Мы не запрещаем журналистам выражать свое мнение, в том числе политическое, но категорически не приветствуем хейтспич и дискриминирующие высказывания. Но такие проблемы почти не возникают, когда у издания есть стабильные ценности, которые разделяют все или большая часть журналистов.
«Если человек работает в «Радио Свобода», то все, что он пишет, будет ассоциироваться с нашим медиа»
Светлана Панюшкина, главный редактор сайта «Сегодня»
У нас нет четко прописанных правил. Мы отталкиваемся от того, что соцсети – это личное пространство человека. Он там волен выражать все свои мысли и говорить все, что он думает. С другой стороны, мы обсуждали подобные вопросы в редакции, что нужно руководствоваться здравым смыслом, – что может себе позволить журналист, а что нет.
В первую очередь, он журналист и на него смотрят люди. Если он будет выражать не очень адекватные мысли, то это отчасти будет ассоциироваться с изданием. Такие вещи мы с людьми проговариваем, чтобы не было таких ассоциаций. Но никакой принудиловки у нас в этом вопросе точно нет и мы бы не наказывали сотрудника за его пост. Это личное пространство человека и никакого права влезать в него мы не имеем.
Севгиль Мусаева-Боровик, главный редактор «Украинской правды»
У нас нет свода правил поведения журналистов в социальных сетях. Знаю, что в западных редакциях такие правила существуют и людей могут уволить даже за твит, как это было в случае с американской журналисткой и младшим сыном президента Трампа.
В нашей редакции отношения построены на доверии и ответственности каждого члена коллектива, поэтому я надеюсь, что никаких подобных прецедентов не будет.