Как Facebook отреагировал на пресс-конференцию президента

Журналисты долго просили об этом мероприятии и наконец-то дождались его. Учитывая резонанс с появлением фильма-расследования об убийстве Павла Шеремета, несколько журналистов пришли на пресс-конференцию в футболках «Хто вбив Павла?». Порошенко, в свою очередь, отметил, что дружил с Шереметом и тоже "сейчас в такой футболке".

«Телекритика» собрала мнения медийщиков о прошедшей пресс-конференции, которые они высказывали в социальной сети Facebook.

Корреспондент ТСН Иван Гребенюк возмутился, что журналисты мало задали вопросов о войне.

Журналистка «Громадського» Анастасия Станко удивилась, почему президент назвал Павла Шеремета своим другом.

Журналистка издания «Страна.юа» Валерия Ивашкина сравнила пресс-конференцию президента с выпуском телевизионных новостей.

Медиаменеджер Денис Безлюдько отметил, что лучшие вопросы президенту задали Валерий Калныш и Светлана Крюкова.

Народный депутат Мустафа Найем написал, что ораторские способности Порошенко намного лучше, чем у Януковича. Однако президент, по его словам, все равно совершает ошибки предшественника.

Главред газеты «День» Лариса Ившина возмутилась, что их представителю так и не дали возможности задать вопрос.

Корреспондент программы "Схемы" Михаил Ткач рассказал, что задал президенту четыре вопроса, но он на них так и не ответил.

Журналистка "Украинской правды" Мария Жартовская раскритиковала высказывание президента о том, что сейчас в Украине беспрецедентный уровень свободы слова.

Ведущая Татьяна Даниленко спрашивала у президента о его супруге, которая ведет утреннее шоу на канале "Украина".

Шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов детально рассказал, как он аккредитировался на мероприятие, как нужно было попасть на пресс-конференцию и проанализировал вопросы журналистов.

Редактор LIGA.net Петр Шуклинов возмутился тем, что это уже четвертая пресс-конференция Петра Порошенко, на которой его изданию не дают задать вопрос.

Шеф-редактор издания "Левый Берег" Соня Кошкина отметила, что президент так четко и не ответил, пойдет ли он на второй срок.