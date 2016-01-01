Кабмин собирается преодолеть контроль олигархов над ключевыми СМИ

Кабинет министров представил на широкое обсуждение проект Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

Среди прочего, в нем обозначены основные проблемы, которые должны быть решены при создании общественного телевидения и радиовещания."Система отечественного телерадиовещания требует кардинальных изменений. Преодоление монопольного контроля олигархических групп над ключевыми средствами массовой информации, формирование реального медиарынка является залогом существования свободных СМИ. Приоритетной задачей в этой сфере является создание полноценного общественного телевидения и радиовещания", - говорится в проекте документа.

Создание общественного вещания, подчеркивают в Кабмине, - это один из главных инструментов демократии, который обеспечивает потребности общества в получении объективной и непредвзятой информации, поддерживает высокий интеллектуальный и культурный уровень населения.

"Проблема заключается в том, каким образом запустить систему общественного вещания в условиях кризиса экoнoмики, пoлитической и военной нестабильнoсти, минимизируя при этом риски переходного периода и обеспечивая выполнение общественно важных задач, которые в настоящее время возложены на государственное телевидение и радио", - отмечается также в проекте документа.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на финансирование общественного вещания в госбюджете на следующий год, по факту, заложено не менее 1,2 млрд грн, то есть оно будет профинансировано в полном объеме.

О сложившейся вокруг Национальной телекомпании Украины и создания общественного вещателя ситуации смотрите в сюжете ТСН: