Кабмин подготовит законопроект о блокировке сайтов к маю

Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел, Национальной полиции и Службе безопасности до конца апреля подготовить предложения к законопроекту о блокировании доступа к сайтам на основании решения суда.

Такое поручение содержится в распоряжении правительства №155 от 10 марта, которым утвержден план мероприятий по реализации стратегии кибербезопасности страны на текущий год.

Всего план мероприятий содержит 19 пунктов. Одним из них является введение процедуры блокировки (ограничения) операторами и провайдерами телекоммуникаций доступа к определенному информационному ресурсу (или сервису) на основании решения суда, а также организационно-технического обеспечения такой процедуры.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко поручил Кабмину разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.

Фото: kmu.gov.ua