К голодающему 81 день Сенцову не пустили Amnesty International (ОБНОВЛЕНО)

К Сенцову, незаконно удерживаемому в колонии в Лабытнанги (РФ), не допустили представителей организации, о чем «Радио Свобода» сообщила Оксана Покальчук, руководитель украинского подразделения Amnesty International. Правозащитница также отметила, что отказ в праве посетить Сенцова не имеет оправданий.

«Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы во время заключения он имел доступ к квалифицированным медицинским работникам», – заявила Покальчук.

Сегодня в своем Facebook кинопродюсер Анна Паленчук, которая работает над постановкой пьесы Олега Сенцова «Номера», сообщила, что получила от режиссера письмо из колонии. Судя по написанному, у политзаключенного неудовлетворительное состояние здоровья.

«Получила письмо от Олега. Отправлено 26 июля. Мы с ним переписываемся об экранизации «Номеров». Но о здоровье он не написал, так как сказал, что не хочет огорчать», – пишет Паленчук в своем посте.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 27 июля заявил, что режиссер бледный и постоянно ложится, поскольку ему трудно двигаться. Российские власти называет состояние Сенцова стабильным, без «негативной динамики».

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов начал голодовку 81 день назад, 14 мая с требованием освобождения всех политзаключенных украинцев, которых незаконно удерживают в России.

С самого начала голодовки с призывом освободить режиссера выступают международные организации по правам человека, политики, общественные деятели и деятели искусства.