Из-за угроз к Сони Кошкиной приставлена охрана

Следствие установило автора угроз в адрес шеф-редактора интернет-издания LB.ua Сони Кошкиной. Об этом она написала в своем блоге.

"Непосредственный автор угроз – тот, кто их писал – следствию известен. Это вполне реальный человек, с установленным ФИО, пропиской, актуальными контактными данными и т.д. Однако анализ его деятельности за последнее время однозначно указывает на то, что он – всего лишь исполнитель", – рассказала журналистка.

Вместе с тем заказчика следователи все еще не называют. "И это тревожит больше всего. Когда источник угрозы понятен, с этим просто – жить, считаться, принимать превентивные меры и т.д. Когда непонятен, получается бой с тенью: ты в любую секунду готов к удару, но не понимаешь, с какой стороны он настигнет", – отметила она.

Угрозы Кошкина связывает исключительно с профессиональной деятельностью. "Никаких других причин (личных и тд.) нет. Связываю ли я происходящее с ситуацией вокруг Сенного рынка? Однозначный ответ должно дать следствие (и оно этим сейчас активно занимается), но я сама склоняюсь именно к этому", – добавила Кошкина.

До завершения расследования, по решению следователя, журналистке предоставлена охрана.

Напомним, в июле неизвестные устроили хакерскую атаку на телефон Сони Кошкиной. Эти действия она тогда связала с борьбой против застройки Сенного рынка. А в начале ноября ей пришло сообщение с угрозой убийством.

Фото: Facebook Сони Кошкиной