Издатель, расследовавший гибель журналистов в ЦАР, действительно был отравлен

Участник Pussy Riot и издатель “Медиазоны” Петр Верзилов, который принимал участие в расследовании убийства российских журналистов в ЦАР, попал в реанимацию с тяжелым отравлением несколько дней назад. Сегодня немецкие врачи подтвердили факт отравления Верзилова. Об этом сообщает “Новая газета”.
Накануне Петр Верзилов должен был получить финальный отчет по расследованию об убийстве журналистов ЦУРа в Центральной Африканской республике.
Именно Верзилов нашел специалистов, которые работали на месте гибели журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он также занимался поиском финансирования расследования.
По информации “Новой газеты”, Верзилов был другом Александра Расторгуева и должен был принимать участие в поездке вместе с журналистами Центра управления расследованиями, однако отказался в последний момент.
На днях Петр Верзилов с тяжелым отравлением был доставлен на лечение в Берлин. Сегодня, 18 сентября, немецкие врачи подтвердили, что пациент действительно был отравлен, однако, каким именно веществом, пока не установлено.
Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. О гибели журналистов стало известно на следующий день. Репортеры прибыли в африканскую страну ради съемок материала для совместного проекта с Центром управления расследованиями о деятельности российских наемников в ЦАР – так называемой «ЧВК Вагнера».
Позднее бизнесмен Михаил Ходорковский, который финансировал Центр управления расследованиями (ЦУР), после убийства российских журналистов в ЦАР, объявил о прекращении поддержки проекта. В свою очередь главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин заявил о своем увольнении.
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