Издатель, расследовавший гибель журналистов в ЦАР, действительно был отравлен

На днях Петр Верзилов с тяжелым отравлением был доставлен на лечение в Берлин. Сегодня, 18 сентября, немецкие врачи подтвердили, что пациент действительно был отравлен, однако, каким именно веществом, пока не установлено.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. О гибели журналистов стало известно на следующий день. Репортеры прибыли в африканскую страну ради съемок материала для совместного проекта с Центром управления расследованиями о деятельности российских наемников в ЦАР – так называемой «ЧВК Вагнера».

Позднее бизнесмен Михаил Ходорковский, который финансировал Центр управления расследованиями (ЦУР), после убийства российских журналистов в ЦАР, объявил о прекращении поддержки проекта. В свою очередь главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин заявил о своем увольнении.

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