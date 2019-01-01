ТЕЛЕКРИТИКА

Издание LB.ua осталось без редактора Андрея Яницкого

Общество

Андрей Яницкий сообщил о своем уходе из экономического отдела интернет-издания.


Эту новость Андрей опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья, я ухожу из LB.ua, где буквально жил последние девять лет. Спасибо всем, кто был рядом, было круто. Куда дальше? Пока не знаю, предлагайте».

Фото: Facebook

Уход редактора совпал со снятием с сайта 13 ноября публикации о Катерине Гандзюк и возможных заказчиках нападения на нее. Об удалении статьи сообщила в Facebook журналистка издания «Новое время» Катерина Шаповал. Материал вышел на другом ресурсе.

Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина публично не комментировала ни одно из событий.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

В Китае робот начал читать новости в прямом эфире. ВИДЕО

Общество

«Громадське телебачення» извинилось за публикацию карты с «российским» Крымом

Популярное на Телекритике



Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Бизнес

Побег от проблемного кино