Издание LB.ua осталось без редактора Андрея Яницкого

Уход редактора совпал со снятием с сайта 13 ноября публикации о Катерине Гандзюк и возможных заказчиках нападения на нее. Об удалении статьи сообщила в Facebook журналистка издания «Новое время» Катерина Шаповал. Материал вышел на другом ресурсе.

Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина публично не комментировала ни одно из событий.