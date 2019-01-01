Издание LB.ua осталось без редактора Андрея Яницкого

Андрей Яницкий сообщил о своем уходе из экономического отдела интернет-издания.
Эту новость Андрей опубликовал на своей странице в Facebook.
«Друзья, я ухожу из LB.ua, где буквально жил последние девять лет. Спасибо всем, кто был рядом, было круто. Куда дальше? Пока не знаю, предлагайте».
Уход редактора совпал со снятием с сайта 13 ноября публикации о Катерине Гандзюк и возможных заказчиках нападения на нее. Об удалении статьи сообщила в Facebook журналистка издания «Новое время» Катерина Шаповал. Материал вышел на другом ресурсе.
Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина публично не комментировала ни одно из событий.