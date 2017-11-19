Из Украины депортирован журналист грузинского оппозиционного канала «Рустави-2»

В пятницу, 17 ноября, правоохранители задержали для депортации из нашей страны восемь граждан Грузии. Одним из них является журналист грузинского оппозиционного тедеканала «Рустави-2» Тамазо Шавшишвили.

Как сообщила пресс-офицер СБУ Елена Гитлянская, такое решение принято на основании материалов Нацполиции и Миграционной службы, свидетельствующих о том, что деятельность этих граждан противоречит национальным интересам Украины.