Из Украины депортирован журналист грузинского оппозиционного канала «Рустави-2»

В пятницу, 17 ноября, правоохранители задержали для депортации из нашей страны восемь граждан Грузии. Одним из них является журналист грузинского оппозиционного тедеканала «Рустави-2» Тамазо Шавшишвили.
Как сообщила пресс-офицер СБУ Елена Гитлянская, такое решение принято на основании материалов Нацполиции и Миграционной службы, свидетельствующих о том, что деятельность этих граждан противоречит национальным интересам Украины.
В пресс-служба МВД уточнила, что четверо из депортированных причастны к совершению правонарушений, в частности вымогательствам, угонам транспорта, квартирным кражам. "Они также являются приближенными к лидерам криминального мира со статусом «воры в законе». Кроме того, указанные лица длительное время незаконно находились на территории Украины", – сказали правоохранители.
Вместе с тем, по словам экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, Шавшишвили работает в нашей стране последние три года с официальной аккредитацией.
Как пишут «РИА Новости Украина», при задержании журналист был избит."15 спецназовцев с автоматами в руках ворвались ко мне в квартиру, ударили в лицо пистолетом, затем избили ногами, заклеили глаза скотчем и увезли в неизвестном направлении", – рассказал он журналистам грузинских телекомпаний, которые встретили его в порту города Поти. По его словам, после многочисленных переездов и смены транспорта, он оказался в вертолете, а затем вместе с другими депортированными гражданами – на пароме.
Шавшишвили уточнил, что получил трехлетнюю депортацию, несмотря на то что имел право на проживание и работу в Украине. Причина, по которой его выдворили, ему не известна.