ТЕЛЕКРИТИКА

Иван Яковина – о том, как писать о международных событиях, находясь в Украине

И какой будет журналистика будущего

Общество

«Телекритика» встретилась с журналистом издания «Новое время» Иваном Яковиной и поговорила с ним о том, как писать о международных событиях, чего не хватает украинским СМИ и отнимут ли роботы профессию у журналистов.


О том, как он пишет материалы о международных событиях

Фото тут и далее: Ната Боровик

Я практически ничего украинского не читаю. В основном я читаю иностранную прессу, потому что пишу чаще всего о международных событиях. Постоянно слушаю американское и французское радио, смотрю Al Jazeera, CNN, BBC, Fox News.

Естественно, я не могу находиться одновременно в Каталонии, Англии, на Ближнем Востоке и т. д., поэтому приходится собирать информацию от корреспондентов, которые работают там. Они очень хорошие, и им можно доверять. Также есть социальные сети. В США есть так называемые think thanks (аналитические центры), которые публикуют различные исследования. Это все очень помогает в работе и позволяет создать общую картину происходящего. Более того, часто бывает, что люди, работающие на месте, видят меньше, чем я, сидя у себя в офисе. Они видят узкий сегмент события, а читая все-все-все, можно увидеть больше. Конечно, это не идеальная структура, ведь нельзя поговорить с людьми, хотя социальные сети помогают решить и эту проблему.

«Часто бывает, что люди, работающие на месте, видят меньше, чем я, сидя у себя в офисе»

Я пытаюсь ничего не писать об украинских событиях, ведь считаю, что будучи гражданином России, не должен этого делать. Поэтому я во многом и занимаюсь иностранными делами. К тому же, они попросту кажутся мне более интересными, чем драка депутатов бутылками в Верховной Раде.

О разнице между украинской и российской медиасферами

В России большая часть того, что называется прессой, таковой не является. Это пропагандистские СМИ, которые нельзя назвать журналистикой. В Украине такое есть, но меньше. Общий уровень украинской прессы выше. Однако оставшиеся в России независимые медиа делаются очень профессиональными людьми и получается лучше, чем в Украине. Например, телеканал «Дождь» по уровню профессионализма выше большинства украинских каналов. «Медуза» как новостной сайт на голову выше любого онлайн-СМИ Украины, даже того, в котором работаю я.

«Если в Украине будут запрещены все свободные СМИ, кроме одного, то там соберутся все лучшие журналисты, и оно будет лучшим»

Во-первых, это связано с тем, что до распада СССР в России была хорошая школа журналистики. Люди со всего «совка» приезжали именно в Москву. Во-вторых, когда Путин начал душить прессу, хорошие журналисты вынужденно собрались в немногих свободных СМИ. Появились концентрированные хорошие журналистские коллективы. То есть, если в Украине будут запрещены все свободные СМИ, кроме одного, то там соберутся все лучшие журналисты, и оно будет лучшим.

О том, чего не хватает украинской журналистике

Украинской журналистике не хватает денег и нормального рекламного рынка. Все СМИ убыточные из-за этого они не могут платить нормальные деньги своим журналистам, и самые умные люди убегают из журналистики – в пиар, политику и т. д.

Ведь они получают слишком маленькую зарплату. А если получают большую зарплату, то, как правило, эти СМИ не являются независимыми и работают либо на государство, либо на олигархов.

О том, каким должен быть современный журналист

Я думаю, что на дверях всех факультетов журналистики нужно золотыми буквами выбить эпиграф из «Капитанской дочки» Александра Пушкина: "Береги честь смолоду". В первую очередь журналист должен быть честным, а потом уже все остальное.

Он должен быть не продажным, правдивым с самим собой и своими читателями. Важно не недоговаривать, когда даже есть такая возможность. Знать язык и профессионально владеть словом – этого часто не хватает. Ключевое качество журналиста – любознательность.

О мировых трендах в медиа

Мировые СМИ, которые я читаю, не настолько зациклены на событиях в своей стране, как многие украинские. У них новостей из других стран больше, чем о своей. Это важно, потому что в разных странах происходит много важных событий, и очень часто эти события могли бы стать примером для решения проблемы конкретного государства. Если владеть этой информацией, можно избежать ошибок и решить существующие проблемы.

У нас никто не интересуется событиями, которые происходят в Африке. Но взять, к примеру, Руанду. Страна пережила гражданскую войну, геноцид и голод. Сейчас она лидер Африки по экономическому развитию. Как же так? Большинству людей, помимо геноцида, о ней больше ничего неизвестно. Что же они такого сделали? Нужно посмотреть, может, и у нас получится.

«Я наблюдаю очень быстрый рост интереса к мировой политике в Украине»

В украинских СМИ преобладает украиноцентристская позиция. Мы в центре всего, а остальное не так уж и важно. Хотя в последнее время появился интерес к событиям в мире. Это связано с тем, что из-за войны Украина перенеслась в общемировой контекст. Теперь уже все думают: "А чем же закончатся выборы в Германии? Если победит не Меркель, нам будет плохо". Я наблюдаю очень быстрый рост интереса к мировой политике в Украине.

О медиа «Исламского государства»

Раньше у них был шикарный журнал «Дабик». В лучшие для них годы он издавался на очень хорошей бумаги, была офигенная полиграфия, прекрасные иллюстрации, им писали тексты многие, так сказать, интеллектуалы. Он был на уровне лучших глянцевых журналов мира. В общих чертах, они писали о том, почему халифат – это хорошо, а все остальное – плохо. Сейчас он уже стал гораздо хуже и выходит не регулярно. Есть информационное агентство «Амак», которое довольно честное. Оно выдает фейков гораздо меньше, чем некоторые украинские СМИ. Они «отделяли мух от котлет» и информационное агенство не занималось пропагандой, а говорило правду. Игиловцы очень хотели стать настоящим государством с настоящими институтами и информационными агентствами.
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Как работают медиа в Исламском государстве

Сейчас они терпят военные поражения и им пока не до медиа. Все силы брошены на то, чтобы отбиться от тех, кто на них наседает.

О журналистике будущего

Могу предположить, что будет все больше и больше контента, создаваемого людьми. У каждого есть смартфон в кармане. Многие люди сами становятся репортерами новостей, первыми оказываясь на месте событий.

Также в этих условиях будет повышаться роль аналитической журналистики, поскольку репортерам сложно быть в десятке мест одновременно. Будет больше гражданской журналистики и вырастет уровень анализа событий.

Если говорить о роботах, то на первых этапах они точно не отберут профессию у журналистов. Ведь это, в первую очередь, работа с людьми. Робот может не отметить те нюансы, которые отметит человек. Условно говоря, робот будет видеть текст события или беседы, но не увидит контекст. Однако, когда искусственный интеллект достигнет общего уровня и пойдет дальше, тогда роботы отнимут все профессии. Никто не знает, когда это произойдет, но может через лет 50.

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