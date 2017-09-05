Иван Яковина – о том, как писать о международных событиях, находясь в Украине

«Телекритика» встретилась с журналистом издания «Новое время» Иваном Яковиной и поговорила с ним о том, как писать о международных событиях, чего не хватает украинским СМИ и отнимут ли роботы профессию у журналистов.
О том, как он пишет материалы о международных событиях
Я практически ничего украинского не читаю. В основном я читаю иностранную прессу, потому что пишу чаще всего о международных событиях. Постоянно слушаю американское и французское радио, смотрю Al Jazeera, CNN, BBC, Fox News.
Естественно, я не могу находиться одновременно в Каталонии, Англии, на Ближнем Востоке и т. д., поэтому приходится собирать информацию от корреспондентов, которые работают там. Они очень хорошие, и им можно доверять. Также есть социальные сети. В США есть так называемые think thanks (аналитические центры), которые публикуют различные исследования. Это все очень помогает в работе и позволяет создать общую картину происходящего. Более того, часто бывает, что люди, работающие на месте, видят меньше, чем я, сидя у себя в офисе. Они видят узкий сегмент события, а читая все-все-все, можно увидеть больше. Конечно, это не идеальная структура, ведь нельзя поговорить с людьми, хотя социальные сети помогают решить и эту проблему.
«Часто бывает, что люди, работающие на месте, видят меньше, чем я, сидя у себя в офисе»
О разнице между украинской и российской медиасферами
«Если в Украине будут запрещены все свободные СМИ, кроме одного, то там соберутся все лучшие журналисты, и оно будет лучшим»
О том, чего не хватает украинской журналистике
Украинской журналистике не хватает денег и нормального рекламного рынка. Все СМИ убыточные из-за этого они не могут платить нормальные деньги своим журналистам, и самые умные люди убегают из журналистики – в пиар, политику и т. д.
Ведь они получают слишком маленькую зарплату. А если получают большую зарплату, то, как правило, эти СМИ не являются независимыми и работают либо на государство, либо на олигархов.
О том, каким должен быть современный журналист
Я думаю, что на дверях всех факультетов журналистики нужно золотыми буквами выбить эпиграф из «Капитанской дочки» Александра Пушкина: "Береги честь смолоду". В первую очередь журналист должен быть честным, а потом уже все остальное.
Он должен быть не продажным, правдивым с самим собой и своими читателями. Важно не недоговаривать, когда даже есть такая возможность. Знать язык и профессионально владеть словом – этого часто не хватает. Ключевое качество журналиста – любознательность.
О мировых трендах в медиа
Мировые СМИ, которые я читаю, не настолько зациклены на событиях в своей стране, как многие украинские. У них новостей из других стран больше, чем о своей. Это важно, потому что в разных странах происходит много важных событий, и очень часто эти события могли бы стать примером для решения проблемы конкретного государства. Если владеть этой информацией, можно избежать ошибок и решить существующие проблемы.
У нас никто не интересуется событиями, которые происходят в Африке. Но взять, к примеру, Руанду. Страна пережила гражданскую войну, геноцид и голод. Сейчас она лидер Африки по экономическому развитию. Как же так? Большинству людей, помимо геноцида, о ней больше ничего неизвестно. Что же они такого сделали? Нужно посмотреть, может, и у нас получится.
«Я наблюдаю очень быстрый рост интереса к мировой политике в Украине»
О медиа «Исламского государства»
О журналистике будущего
Могу предположить, что будет все больше и больше контента, создаваемого людьми. У каждого есть смартфон в кармане. Многие люди сами становятся репортерами новостей, первыми оказываясь на месте событий.
Также в этих условиях будет повышаться роль аналитической журналистики, поскольку репортерам сложно быть в десятке мест одновременно. Будет больше гражданской журналистики и вырастет уровень анализа событий.
Если говорить о роботах, то на первых этапах они точно не отберут профессию у журналистов. Ведь это, в первую очередь, работа с людьми. Робот может не отметить те нюансы, которые отметит человек. Условно говоря, робот будет видеть текст события или беседы, но не увидит контекст. Однако, когда искусственный интеллект достигнет общего уровня и пойдет дальше, тогда роботы отнимут все профессии. Никто не знает, когда это произойдет, но может через лет 50.