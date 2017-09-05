Иван Яковина – о том, как писать о международных событиях, находясь в Украине

Я практически ничего украинского не читаю. В основном я читаю иностранную прессу, потому что пишу чаще всего о международных событиях. Постоянно слушаю американское и французское радио, смотрю Al Jazeera, CNN, BBC, Fox News.

Естественно, я не могу находиться одновременно в Каталонии, Англии, на Ближнем Востоке и т. д., поэтому приходится собирать информацию от корреспондентов, которые работают там. Они очень хорошие, и им можно доверять. Также есть социальные сети. В США есть так называемые think thanks (аналитические центры), которые публикуют различные исследования. Это все очень помогает в работе и позволяет создать общую картину происходящего. Более того, часто бывает, что люди, работающие на месте, видят меньше, чем я, сидя у себя в офисе. Они видят узкий сегмент события, а читая все-все-все, можно увидеть больше. Конечно, это не идеальная структура, ведь нельзя поговорить с людьми, хотя социальные сети помогают решить и эту проблему.