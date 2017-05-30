Итальянский журналист пишет книгу об Украине и войне на Донбассе

Итальянский журналист и писатель Массимилиано Ди Паскуале пишет вторую книгу об Украине. Как рассказал он в интервью «Громадському», стимулом для этого послужило необъективное освещение итальянскими СМИ конфликта на Донбассе.
Чтобы собрать необходимые материалы для книги, на прошлой неделе он посетил Киев.
По словам журналиста, Украина практически никогда не попадает на первые полосы итальянских газет. "Те несколько раз, когда это случалось, статьи были довольно тенденциозными и поверхностными, а порой – явно вдохновенными тем, что об Украине говорят в Москве", – говорит он.
Книга, над которой Паскуале работает уже три года, будет называться «Украинская азбука». В ней автор расскажет об истории и неизвестных большинству итальянцев фактов. "В Италии преобладает русское видение Украины, а даже люди, которые хотели бы узнать больше, не имеют доступа к источникам информации. Я работаю над проектом уже три года. От «А» до «Z» раскрываю различные темы, которые помогают лучше понять Украину, ее историю, литературу, геополитику и др. В книге есть раздел о Мазепе, о демонизированном московской пропагандой Бандере, о Тарасе Шевченко", – уточнил журналист. Кроме того, отдельный раздел в книге посвящен дезинформации.
Во время визита в Украину он сделал несколько интервью, которые войдут в книгу, в частности с экс-президентом Виктором Ющенко.
Журналист прогнозирует, что книга выйдет в начале 2018 года.
Напомним, в 2012 году вышла первая книга Массимилиано Ди Паскуале об Украине, которая имела определенный успех в Италии. Она называлась «Украина – земля на грани». Это сборник эссе – путевых заметок о различных уголках нашей страны. Для Италии подобный формат рассказы об Украине был абсолютно новым.
Фото: Hromadske.ua
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