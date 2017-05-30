Итальянский журналист пишет книгу об Украине и войне на Донбассе

Итальянский журналист и писатель Массимилиано Ди Паскуале пишет вторую книгу об Украине. Как рассказал он в интервью «Громадському», стимулом для этого послужило необъективное освещение итальянскими СМИ конфликта на Донбассе.

Чтобы собрать необходимые материалы для книги, на прошлой неделе он посетил Киев.

По словам журналиста, Украина практически никогда не попадает на первые полосы итальянских газет. "Те несколько раз, когда это случалось, статьи были довольно тенденциозными и поверхностными, а порой – явно вдохновенными тем, что об Украине говорят в Москве", – говорит он.