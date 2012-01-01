Исследование: подростки все чаще отказываются от живого общения в пользу соцсетей

Некоммерческая организация по пропаганде безопасных технологий и средств массовой информации Common Sense Media провела опрос более 1000 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в ходе которого ученые планировали узнать, насколько изменились отношения в дружбе и социальном взаимодействии у подростков в век цифровых технологий.

Полученные результаты показали, что после первых исследований в 2012 году количество детей, выбравших общение в интернете вместо личных контактов со сверстниками, выросло с 33 до 35 процентов и продолжает увеличиваться. Кроме простого общения, в предыдущих исследованиях групп подростков было отмечено, что более 49 процентов молодых людей считают данный метод общения одним из лучших и оперативных.

В результате новых исследований ученые также выяснили, что более 59 процентов детей признают социальные сети отвлекающим фактором, мешающим выполнять повседневные дела. Более 72 процентов детей также отметили, что главной причиной частого использования интернета является виртуальный круг общения, который со временем становится интереснее реального социального взаимодействия.