Исследование: каждый четвертый американец удалил приложение Facebook

Опрос провел исследовательский центр Pew, который в мае и июне поговорил с 4500 взрослых американцев, сразу после скандала с Cambridge Analytica.

Выяснилось, что 26 % пользователей удалили приложение соцсети со смартфона, 42 % перестали постоянно заходить в Facebook, чтобы проверить новости и обновить свой статус, 54 % скорректировали свои настройки конфиденциальности, например, закрыли профиль от чужих глаз, поменяли пароль или отписались от подозрительных страниц.

Заключение Pew было однозначным: американцы стали более подозрительно относиться к соцсети после скандала с Cambridge Analytica. Кроме того, отказаться от Facebook помог флешмоб #deletefacebook (#удалифейсбук), который поддержали многие знаменитости из США.

Напомним, компания Cambridge Analytica путем безобидных тестов собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и смоделировала поведение десятков миллионов американцев для того, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу. Считается, что именно Cambridge Analytica внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США.