ТЕЛЕКРИТИКА

Исследование: как алкоголь влияет на покупки в сети

Общество

Реабилитационный центр Archstone Recovery опросил 1 тыс. американцев, пытаясь определить особенности пьяного шоппинга.


Исследование показало, что больше всего тратить деньги людей заставляет джин. Употребляющие этот напиток оставляют в онлайн-магазине в среднем $82. По мнению специалистов, джин вызывает довольно эмоциональное состояние, в котором люди готовы совершать эксцентричные поступки.

На втором и третьем месте – водка и ром. Средний чек под действием этих напитков составил $50.

А вот пиво, как оказалось, почти не вызывает в человеке порывов купить что-либо. Популярный алкогольный напиток находится на втором месте списка с конца.

Самыми же скупыми оказались любители виски, в редких случаях они готовы раскошелиться на сумму больше $38.

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Фото: Archstone Recovery

Что касается гендера, пьяные женщины более склонны к шоппингу, чем мужчины. Они и тратят в среднем больше и дольше остаются на сайте онлайн-магазина. Мужчинам же долгий шоппинг быстро надоедает, и они быстрее определяются с тем, что хотят купить. При этом мужчины в отличие от женщин делают самые дорогие покупки. Их максимальный чек составляет $200, тогда как представительницы слабого пола ограничиваются лишь $155.

Также стало известно, какие товары больше всего вызывают разочарование на утро после алкогольного шоппинга. Лидером здесь остаются мобильные телефоны и книги. Их чаще всего возвращают на следующий день. Что интересно, больше всего радости приносит покупка музыкальных инструментов. О приобретенной под градусом гитаре, например, не пожалел ни один из опрошенных. Оказалось, что музыка продолжает радовать, даже когда алкогольное опьянение проходит.

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