Исследование: как алкоголь влияет на покупки в сети

Исследование показало, что больше всего тратить деньги людей заставляет джин. Употребляющие этот напиток оставляют в онлайн-магазине в среднем $82. По мнению специалистов, джин вызывает довольно эмоциональное состояние, в котором люди готовы совершать эксцентричные поступки.

На втором и третьем месте – водка и ром. Средний чек под действием этих напитков составил $50.

А вот пиво, как оказалось, почти не вызывает в человеке порывов купить что-либо. Популярный алкогольный напиток находится на втором месте списка с конца.

Самыми же скупыми оказались любители виски, в редких случаях они готовы раскошелиться на сумму больше $38.