Исследование: главными хейтерами «Звездных войн» оказались российские тролли

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» стал невинной жертвой грязной политической кампании. Об этом сообщает новое академическое исследование под названием «Вооружая хейтеров: "Последние джедаи" и стратегическая политизация поп-культуры посредством манипуляций в соцсетях».
Автор статьи – сотрудник Южнокалифорнийского университета Мортен Бэй. Проанализировав всю критику в адрес фильма 2017 года, он пришел к выводу, что многие сообщения были написаны ботами, а вовсе не пламенными фанатами франшизы. Бэй обнаружил свидетельства «намеренного, организованного политического влияния, замаскированного под фанатские споры».
На его взгляд, целью разжигания споров было «обратить внимание медиа на фанатские конфликты [вокруг фильма], тем самым усиливая впечатление о том, что в американском обществе царит разлад. Убедить избирателей в таком нарративе – это одна из стратегических целей движения альт-райт в США и Российской Федерации». Как известно, «Последних джедаев» активно критиковали за прогрессивную трансформацию канонического мира «Звездных войн» и другие «либеральные» тенденции.
«50,9% тех, кто оставлял негативные твиты о фильме, оказались политически мотивированными людьми – или вовсе не людьми», – сообщает автор, отмечая, что весомый вклад в негативный имидж нового фильма внесли российские тролли и боты.
Режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон опубликовал у себя твит со ссылкой на исследование, добавив: «Хочу поскорее прочитать это; то, что описывается в кратком содержании, подтверждает мой собственный опыт».
На днях также сообщалось, что проект, воссоздающий в виртуальной реальности корабль из «Звездного пути», был вынужден закрыться после требований юристов компании-правообладателя CBS.