Исследование: главными хейтерами «Звездных войн» оказались российские тролли

Автор статьи – сотрудник Южнокалифорнийского университета Мортен Бэй. Проанализировав всю критику в адрес фильма 2017 года, он пришел к выводу, что многие сообщения были написаны ботами, а вовсе не пламенными фанатами франшизы. Бэй обнаружил свидетельства «намеренного, организованного политического влияния, замаскированного под фанатские споры».

На его взгляд, целью разжигания споров было «обратить внимание медиа на фанатские конфликты [вокруг фильма], тем самым усиливая впечатление о том, что в американском обществе царит разлад. Убедить избирателей в таком нарративе – это одна из стратегических целей движения альт-райт в США и Российской Федерации». Как известно, «Последних джедаев» активно критиковали за прогрессивную трансформацию канонического мира «Звездных войн» и другие «либеральные» тенденции.