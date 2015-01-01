Искусственный интеллект Facebook станет экспертом в мемах

Специалисты крупнейшей социальной сети представили систему Rosetta, которая позволит компании лучше понимать мемы.
Проект на основе ИИ помогает модераторам Facebook и Instagram распознавать текст на изображениях, понимать их смысл, а также помечать оскорбительный контент. Кроме картинок с мемами система Rosetta способна сканировать другие изображения, а также кадры из видео.
Rosetta работает на основе технологии оптического распознавания текста (OCR), которую в Facebook применяли с 2015 года. Отмечается, что возможность распознавания текста в изображениях или на видео позволит компании бороться со спамом или агрессивными высказываниями, которые могут быть размещены на видео или картинке.
Пока система работает с единой моделью для различных языков, а основная часть данных для обучения доступна для алфавитов на латинской основе. В скором будущем количество поддерживаемых языков должно расшириться.