Исчезновение в Стамбуле: что произошло с Джамалем Хашогги

Для начала нужно дать некоторую диспозицию, чтобы было понятно, кто такие Джамаль Хашогги, Мухаммед бин Салман и другие участники истории. Саудовская Аравия – это монархия, в которой власть короля ограничена только законами шариата и Основным низамом правления, своеобразной конституцией. Согласно низаму, королем Саудовской Аравии может стать либо кто-то из сыновей основателя династии, короля Абдул-Азиза, либо сыновья его сыновей, то есть внуки.

Но проблема в том, что у Абдул-Азиза было 45 сыновей. И наследовали они не в порядке старшинства, а согласно назначениям. Действующий король назначает наследного принца, который и становится королем после смерти первого. Но только в том случае, если король не передумает, ведь до самого последнего вздоха у него есть право переназначить наследника. Поэтому позиция наследного принца всегда достаточно шаткая. Собственно, в 2015 году наследным принцем был назначен племянник короля Салмана. А уже в 2017 году Салман изменил решение и объявил наследником своего сына Мухаммеда бин Салмана.