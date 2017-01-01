Исчезновение в Стамбуле: что произошло с Джамалем Хашогги

2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашогги вошел в двери консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и испарился. Почти сразу его исчезновение стало поводом для политических манипуляций, Турция обвинила Саудовскую Аравию, саудиты все отрицали, Россия намекнула на причастность США, администрация Трампа казалась явно растерянной.
Для начала нужно дать некоторую диспозицию, чтобы было понятно, кто такие Джамаль Хашогги, Мухаммед бин Салман и другие участники истории. Саудовская Аравия – это монархия, в которой власть короля ограничена только законами шариата и Основным низамом правления, своеобразной конституцией. Согласно низаму, королем Саудовской Аравии может стать либо кто-то из сыновей основателя династии, короля Абдул-Азиза, либо сыновья его сыновей, то есть внуки.
Но проблема в том, что у Абдул-Азиза было 45 сыновей. И наследовали они не в порядке старшинства, а согласно назначениям. Действующий король назначает наследного принца, который и становится королем после смерти первого. Но только в том случае, если король не передумает, ведь до самого последнего вздоха у него есть право переназначить наследника. Поэтому позиция наследного принца всегда достаточно шаткая. Собственно, в 2015 году наследным принцем был назначен племянник короля Салмана. А уже в 2017 году Салман изменил решение и объявил наследником своего сына Мухаммеда бин Салмана.
Такой туманный порядок престолонаследия осложняется тем, что за полвека со смерти первого короля Абдул-Азиза династия саудитов разрослась до невиданных масштабов. На данный момент на планете живет от 5 до 7 тысяч принцев-эмиров, каждый из которых теоретически может быть объявлен наследным принцем. Они делятся на многочисленные группировки и кланы, которые, естественно, враждуют между собой и продвигают своего «кандидата».
Поэтому не совсем верно называть Джамаля Хашогги критиком всей династии саудитов, как это сделали некоторые СМИ. Критиковать всю династию невозможно, другой в Саудовской Аравии не было и не будет. Объектом критики Хашогги былая конкретная правящая группировка, во главе которой стоит молодой и амбициозный наследный принц Мухаммед бин Салман.
Кстати, среди саудовских принцев есть и диссиденты. До недавнего времени целых четыре члена королевской семьи жили в Европе и критиковали общественно-политический курс и поведение принца Мухаммеда бин Салмана. Трое из них – Султан бин Турки, Турки бин Бандар и Сауд бин Саиф аль-Насра – пропали без вести за последние несколько лет, а оставшийся Халед бин Фархан опасается за свою жизнь.
Сам Джамаль Ахмад Хамза Хашогги тоже не был простым журналистом. Он происходил из знатного и богатого саудовского рода, его дядя Аднан Хашогги был одним из крупнейших в мире торговцев оружием, а дед Мухаммед Хашогги – личным доктором короля Абдул-Азиза. А еще, племянником журналиста был погибший вместе с принцессой Дианой Доди аль-Файед.
Поэтому Хашогги входил в круг элиты Саудовской Аравии, работал не только журналистом, но и политическим консультантом. И долгое время не имел с властями никаких серьезных проблем, даже оказывал услуги саудовской разведке. Но все изменилось с пришествием в большую саудовскую политику Мухаммеда бин Салмана. Именно после его назначения наследником участились случаи исчезновения оппозиционеров, и в целом политика нового наследного принца оказалась крайне реакционной.
Джамаль Хашогги неоднократно писал критические материалы о положении дел в стране, и публично высказывал надежду на ее постепенную секуляризацию.
«Саудовская Аравия должна вернуться к климату, который был до 1979 года, когда правительство ограничивало жесткие традиции ваххабитов. Женщины сегодня должны обладать теми же правами, что и мужчины. И все граждане должны иметь право высказывать свое мнение, не опасаясь тюремного заключения», – писал он в апреле 2018 года.
Такая либеральная и оппозиционная позиция Хашогги стала причиной его эмиграции в США еще в 2017 году. Там он стал постоянным колумнистом Washington Post. До этого ему год было запрещено заниматься журналистской деятельностью в Саудовской Аравии.
Итак, в Турцию Джамаль Хашогги прибыл для того, чтобы официально оформить развод с первой женой. Вместе со своей невестой по имени Хатице Ченгиз он дошел до здания консульства, но ее внутрь не пустили. Хатице прождала возвращения жениха около 11 часов, после чего забила тревогу.
А вот дальше начался полный кавардак. Турция начала расследование и тут же заявила, что есть улики, подтверждающие убийство Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии. Турецкая газета Sabah опубликовала информацию о том, что на руке у журналиста в момент убийства были Apple Watch, которые переслали аудиозапись событий в его iCloud. Правда, пока эти записи не опубликованы. Президент Турции Реджеп Эрдоган прямо обвинил власти Саудовской Аравии в спланированном убийстве журналиста и призвал их к ответу.
Поведение принца Мухамеда бин Салмана и его окружения в этой ситуации было больше похоже на легкую панику. Сначала они заявили о том, что ничего не знают о пропаже журналиста, и предоставили запись, на которой тот, якобы, покидает территорию консульства через задний вход. Потом, когда оказалось, что на видео не Хашогги и его двойник, появилась новая версия – случайная смерть Хашогги в результате спора и драки на территории консульства.
Но эта версия не отличалась правдоподобностью. Кроме того, турецкие СМИ опубликовали информацию о том, что на территории консульства в тот момент находилось 15 подданных Саудовской Аравии, которые в тот же вечер тайно покинули страну. Поэтому 21 октября министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что убийство было «несанкционированной операцией» саудовских спецслужб, и все виновные понесут наказание. 25 октября официальный Эр-Рияд подтвердил, что убийство было спланировано заранее. Но сам принц Мухамед бин Салман, конечно, своей причастности не признает, утверждая, что ему не нужна была смерть Хашогги.
Убийство Джамаля Хашогги и странная реакция саудовских властей могут очень сильно сказаться на международных отношениях. Во-первых, Саудовская Аравия – главный партнер США на Ближнем Востоке, две страны связаны взаимовыгодными торговыми контрактами. Турция и Иран уже воспользовались ситуацией, чтобы подвинуть конкурента по региону и обвинить Соединенные Штаты в потакании политическим убийствам. Администрация Дональда Трампа какое-то время отмалчивалась, но была вынуждена пообещать наложить на союзника санкции, если смерть журналиста не будет детально расследована. Эта ситуация грозит сильно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
Во-вторых, пострадают внешнеэкономические связи Саудовской Аравии. На это неделе в Эр-Рияде как раз стартовала международная конференция Future Investment Initiative, от участия в которой уже отказались многие компании мира, включая Google Cloud, а крупнейшие медиагруппы заявили, что не будут посылать своих корреспондентов в страну, которая убивает журналистов. Количество потенциальных международных сделок, которые сорвались в результате этой истории, сложно подсчитать.
Саудовская Аравия уже терпит прямые убытки, связанные не столько с самим фактом убийства, которое еще нужно доказать, сколько со своим странным и подозрительным поведением после случившегося. И эта история пока очень далека от завершения.
Для коллажа были использованы фотографии Getty Images: 1058000692 Photo by Chip Somodevilla/Getty Images 945201846 Photo by Carlos Alvarez/Getty Images