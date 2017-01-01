Ирина Ромалийская проиграла суд владельцу NewsOne

Апелляционный суд обязал «Громадське радіо» и его журналистку Ирину Ромалийскую опровергнуть информацию о визите владельца телеканала NewsOne, народного депутата Евгения Мураева вместе с другими нардепами в Россию в 2014 году, которую была озвучена ней в эфире радиостанции. Об этом журналистка сообщила в своем Facebook.

"Я проиграла суд Мураеву. Суд обязал сделать опровержение. Спасибо, что исключили его претензии о том, что назвала его в эфире Євгеном, а не Євгенієм", – написала она.

Мураев предоставил суду справку от Госпогранслужбы Украины, которая свидетельствует о том, что именно в тот день, когда проходила встреча в Москве, он не пересекал границу страны. Суд счел эти доводы достаточными.

Судебное решение Ромалийская уже выполнила, зачитав опровержение, текст которого был прописан в решении суда, в эфире «Громадського радіо».

Напомним, Мураев требовал от Ромалийской признать информацию о его визите вместе с другими нардепами в Россию в 2014 году недостоверной и подлежащей опровержению. В марте Голосеевский райсуд Киева частично удовлетворил его требования.

Фото: Facebook Ирины Ромалийской