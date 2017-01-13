Иран ввел санкции против 152 бывших и действующих сотрудников BBC

Иран ввел санкции против 152 бывших и действующих сотрудников Персидской службы BBC, заморозив их банковские счета на территории страны и неликвидные активы, сообщает Русская служба BBCсо ссылкой на копию судебного решения.
Как пояснила глава Всемирной службы британской телерадиокомпании Франческа Ансворт, решение иранских властей запрещает сотрудникам BBC покупать и продавать недвижимость, автомобили и т.д.
При этом компания не получала никаких предупреждений о предстоящем решении и узнала о нем только тогда, когда родственник сотрудника Персидской службы попытался от его имени продать недвижимость. Иранская сторона не давала никаких объяснений по поводу принятого решения.
"Мы с сожалением отмечаем, что это похоже на целенаправленную атаку на сотрудников, бывших сотрудников и некоторых внештатных авторов Персидской службы BBC", – сказала Ансворт.
По мнению руководства Персидской службы решение иранского суда является очередной попыткой "заставить беспристрастных журналистов замолчать". Глава службы Амир Азими сообщил, что его коллеги намерены продолжать сообщать независимые, беспристрастные и проверенные новости носителям персидского языка во всем мире.
Напомним, вещание Персидской службы BBC, которая осуществляет теле- и радиовещание, а также имеет новостной сайт, официально запрещено в Иране. В последние годы ее сотрудники подвергались запугиваниям и угрозам со стороны иранских властей. Аудитория Всемирной службы BBC в Иране составляет около 13 млн человек – это седьмой по величине рынок для новостного подразделения компании.
Фото: Flickr.com / Tim Loudon
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