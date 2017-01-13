Иран ввел санкции против 152 бывших и действующих сотрудников BBC

Иран ввел санкции против 152 бывших и действующих сотрудников Персидской службы BBC, заморозив их банковские счета на территории страны и неликвидные активы, сообщает Русская служба BBCсо ссылкой на копию судебного решения.

Как пояснила глава Всемирной службы британской телерадиокомпании Франческа Ансворт, решение иранских властей запрещает сотрудникам BBC покупать и продавать недвижимость, автомобили и т.д.

При этом компания не получала никаких предупреждений о предстоящем решении и узнала о нем только тогда, когда родственник сотрудника Персидской службы попытался от его имени продать недвижимость. Иранская сторона не давала никаких объяснений по поводу принятого решения.