Apple предлагает заменить паспорта смартфонами

Компания зарегистрировала защищенную технологию передачи данных с помощью iPhone, сообщает AppleInsider. Предполагается, что смартфон можно будет использовать как замену паспорту или другим документам.

Заявка была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам США 30 марта, но зарегистрировали ее только сегодня. Согласно документу, купертиновская компания предлагает передавать данные с помощью технологий RFID или NFC, используя защищенный канал. Например, благодаря беспроводному протоколу можно будет загрузить в айфон не только данные о банковских картах, но и паспорт, водительское удостоверение, пропуск на работу и прочее.

Уточняется, что безопасность данных обеспечивает специальный защитный протокол и биометрический или дактилоскопический сенсоры на смартфоне (Face ID или Touch ID).

На данный момент благодаря NFC в iPhone и Apple Watch присутствует возможность бесконтактной оплаты.