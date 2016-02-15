Интернет-газета «Страна» заявляет о попытках власти закрыть издание

Об этом сообщается на сайте СМИ.

"В последние дни из разных источников в силовых структурах Украины журналистам «Страны» поступают сведения о провокациях, которые готовятся против нашего издания.

В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить «маски-шоу» в редакции «Страны». Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты «Страна». По этим делам уже допрошены десятки людей, из которых на многочасовых допросах пытаются вытянуть показания против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы", – говорится в заявлении издания.

Редакция «Страны» рассматривает данные действия как попытку парализовать работу издания с целью "предотвратить появление новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти".

Напомним, что ранее заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова заявляла о пристальном внимании к ней со стороны СБУ.

Также в конце сентября после появления статьи-расследования о медиаимперии, которую хочет создать президент Петр Порошенко, Светлану Крюкову вызвали на допрос в СБУ.

Фото: Вести