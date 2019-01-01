«Интер» запускает в прайме будней «Вещдок. Особый случай»

Главные герои каждой истории – ведущий «Вещдока» Артем Позняк и архивариус Алла Матвеевна, роль которой исполняет актриса Анна Варпаховская («Восточные сладости», «Суета сует»).

Новая «Мисс Марпл», архивариус Алла Матвеевна, знает историю дел, которые изучает ведущий Артем. Она проверяет, на каком этапе он поймет, кто на самом деле стоит за тем или иным преступлением.

«Архивариус Алла Матвеевна – очень проницательный персонаж, – рассказывает Артем Позняк. – Разными способами она дает мне подсказки, что на самом деле произошло в той или иной истории. Например, когда я изучал дело о несчастном случае, она притворилась, что хромает, – мол, доставала для меня папку с полки и упала. В какой-то момент я заметил, что она хромает уже на другую ногу. И это привело меня к разгадке. При любом удобном случае Алла Матвеевна использует присущий ей артистизм, чтобы помочь моему герою вникнуть в суть дела».

Проект будет выходить с понедельника по четверг в 21:00.

Напомним, в формате докудрамы в предпрайме будней телеканала выходит детективная докудрама «Вещдок».