ИМИ зафиксировал в апреле наибольшее количество нарушений свободы слова с начала года

В апреле в нашей стране наблюдалось 26 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации (ИМИ) «Барометр свободы слова».

Это наибольшее количество нарушений, зафиксированное с начала 2017 года. В январе было замечено 15 случаев, в феврале - 21, а в марте - 16.

В прошедшем месяце лидером по нарушениям прав журналистов стали случаи препятствования - восемь. Коме того, зафиксировано четыре случая ограничения доступа к публичной информации, повреждения имущества журналистов и судебные иски от журналистов - по три случая, избиения и нападения на журналистов - 1, угрозы, полученные журналистами - 2.

Все эти нарушения зафиксированы в 13 областях Украины. Лидерами являются Киев и область (7 случаев), Волынь (4) и Николаевская область (3). На оккупированных территориях Крыма и Донбасса ИМИ зафиксировал два случая нарушения прав журналистов (по одному соответственно).