ИМИ дал журналистам советы по поведению на акциях протеста

Что касается предварительного планирования, то эксперты также рекомендуютприйти на место события раньше, определить места для съемки, куда можно будет спрятаться в случае массовых беспорядков, или, как вариант, посмотреть расположение на карте перед выходом на задание.

Если журналист прибыл на акцию сам, ему необходимо обратить внимание, где находятся другие журналисты, и стараться придерживаться их. Редактор журналиста должен знать, как связаться с его семьей в случае ареста, ранения или других ситуаций.

На акциях протеста также лучше располагать дополнительной идентификацией журналиста (жилеты с надписью PRESS или TV, соответствующие наклейки, повязки на руку, бейдж и т.д) и ни в коем случае нельзя обозначать себя чем-нибудь, что может свидетельствовать о поддержке или принадлежности к той или иной стороне протестующих.

Среди дополнительных рекомендаций – следующие: одежда должна прилегать к телу, любые шнурки или оборки – повод дать злоумышленникам возможность задержать или травмировать журналиста; если фотограф оказался в эпицентре толпы, лучший вариант – немедленно выбраться в безопасное место, подняв руки вверх и «плывя» по толпе;журналистам не обязательно большой компанией «атаковать» представителей полиции, так как из-за «коллективного инстинкта» неосвещенными остаются другие события на территории митинга.

Напомним, 24 октября представители полиции особого назначения во время потасовки с активистами избили в Святошинском суде Киева журналиста «Громадського» Дмитрия Реплянчука, а также задержали журналистов информагентства УНИАН и интернет-издания «Страна» Сергея Лефтера, который также получил несколько ударов, и Кирилла Малышева.

Фото: divannaya-sotnya.com