Игорь Гужва заявляет о фабрикации против него нового дела, связанного с Минобороны

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва уверен, что против него фабрикуют новое дело. Об этом он написал в своем Facebook.

"Некоторое время об активности чекистов на этом направлении не было ничего слышно. И вот сегодня СМИ сообщили, что процесс фабрикации нового дела уже идет.В конце июля, по данным СМИ, суд разрешил доступ СБУ к магнитным жестким дискам Минобороны, так как якобы на флешке нашли какую-то информацию с этих дисков", – уточнил он.

По словам журналиста, он понятия не имеет, о каких данных идет речь, никакой секретной информации из Минобороны на флешках он не получал. "Но то, что подбросить могут что угодно – это совершенно понятно. В этом их и цель. Ну ничего, одним сфабрикованным делом больше, другим меньше – дело житейское. Прорвемся и будем продолжать работать", – добавил Гужва.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 27 июля, Служба безопасности обнаружила на флеш-накопителе, изъятом в ходе проведения обысков в редакции издания, информацию Минобороны, которая может быть гостайной.

Согласно тексту постановления, в суд поступило ходатайство следователя в органах внутренних дел следственного отдела главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Печатникова о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам.

"Ходатайство удовлетворить. Предоставить следователю Сергею Печатникову или следователям, которые входят в состав следственной группы в уголовном производстве № 22017101110000162, временный доступ к ПЭВМ 18052 и магнитным жестким дискам № 1152 и № 1150 с возможностью их изъятия, которые находятся в ведении Министерства обороны Украины", – говорится в тексте постановления.

Напомним, обыск в «Стране» прошел вечером 22 июня, а спустя несколько часов правоохранители задержали Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.

30 июня СБУ вызвала его на допрос по делу о расстрелах на Майдане. А в начале июля правоохранители открыли уголовное производство против журналистов «Страны» о вмешательстве в личную жизнь народного депутата Антона Геращенко.

Фото: Facebook Елены Лукаш