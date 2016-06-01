Художник Петр Павленский эмигрировал из России

Художник Петр Павленский вместе с семьей покинул Россию и намерен просить политическое убежище во Франции, обвинив власть в попытке "политической ликвидации через операцию силовых структур". Об этом он рассказал в интервью «Громадському».

По словам художника, его подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Обвинения против него и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной выдвинула близкая знакомая - актриса одного из оппозиционных театров. Сам же Павленскийотвергает любые обвинения и называют это клеветой.

Отметим, что такое обвинение в РФ предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет, а значит и передачу их двух детей - 9 и 6 лет - в детский дом. Именно угроза детям, по словам Павленського и Шалыгиной, и является причиной эмиграции.Семья выехала из страны 15 декабря после допроса по этому делу.

Кроме того, художник передал «Громадському» открытое заявление, в котором действия российских спецслужб называет выполнением плана по его ликвидации. "Сначала это были уголовные дела с ограничением свободы, угрозы ареста и психиатрического преследования. Потом - более тяжелые меры пресечения и крупные денежные штрафы. <...> За нами непрерывно следили, нас прослушивали и искали способы удаления из общественной и политической жизни страны", - отмечает он. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Петр Павленський - художник-акционист, чьи акции направлены на критику полицейского режима в России. Во время последней акции «Угроза» он поджег дверь здания ФСБ в Санкт-Петербурге, имитируя события украинского Майдана. В одной из самых известных акций - «Фиксация» в 2013 году - прибил мошонку гвоздем к брусчатки на Красной площади в Москве. Суды над собой художник превращал в перформанс, используя власть в свою пользу.

Фото: hromadske.ua