Художник Давид Чичкан прокомментировал акт цензуры на Киевской биеннале

По мнению художника Давида Чичкана, работа которого подверглась цензуре на выставке «Праздник отменен!» в рамках Киевской биеннале, пустующий стенд на месте произведения - трезвая позиция музея.

"Меня не удивило, что эту работу порвали ультраправые, которые напали на мою выставку "Утраченная возможность" в Центре визуальной культуры. - говорит Давид Чичкан. - И меня совсем не удивляет, что сотрудники музея их боятся - это достаточно трезвая позиция, - потому что они (ультраправые - ред.) действительно опасны".

Напомним, выставка «Праздник отменен!» посвящена памяти о революции и феномену цензуры. По словам кураторов, участники выставки демонстрируют конкретные эпизоды современной истории: декоммунизацию в Украине, акт цензуры в «Мыстецком арсенале» 2013 года, погром выставки Давида Чичкана в Центре визуальной культуры в 2017 году.

На месте, где должна была висеть картина скандального художника Давида Чичкана, в день открытия перед зрителями предстал пустой стенд с надписью:

«Работа Давида Чичкана, которая должна экспонироваться в рамках этой выставки, по решению музея не берет участие в выставке из-за обстоятельств предыдущего экспонирования».

К слову, работа, которую так и не увидели зрители, называется "Делегування влади".