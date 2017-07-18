HRW заявляет о невиданном со времен СССР вмешательстве российских властей в работу СМИ

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) констатирует, что после протестов в 2011-2012 годах в России началось наступление на свободу слова и было принято множество законов, ограничивающих права граждан. Как сообщает Meduza, об этом говорится в докладе организации, посвященном свободе слова в РФ.

Согласно докладу, российские власти применяют законы об экстремизме для наказания оппозиционеров, а также пытаются взять под контроль переписку в интернете. По мнению HRW, российские власти вмешиваются в работу СМИ «на уровне, невиданном с распада Советского Союза», а наиболее популярные СМИ за редким исключением превратились в пропагандистские ресурсы.

Правозащитники предлагают властям РФ немедленно прекратить ограничение свободы слова, отменить «пакет Яровой», исправить закон об экстремизме, трактовка которого позволяет сажать людей за высказывание своих взглядов, отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» и др.

Вместе с тем HRW предлагает крупнейшим интернет-компаниям раскрывать сведения о запросах властей на цензурирование информации и перестать хранить пользовательские данные в стране.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития информационного общества на 2017-2030 год, которая предусматривает регулирование «похожих на СМИ» интернет-сервисов, а также исключение анонимности в рунете.

Фото: Putin.kremlin.ru