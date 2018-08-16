Ходорковский чувствует вину за смерть журналистов ЦУРа и прекращает финансирование проекта

По словам Ходорковского, отдельная расследовательская команда, не имеющая отношения к Центру управления расследованиями, ведет работу в Центральной Африканской Республике. Их цель – выяснить причины и обстоятельства убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

«Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею к нему отношение», – заявил бизнесмен.

Михаил Ходорковский также поделился промежуточными результатами независимого расследования и планами в целом: «Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции.Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года».

В то же время вчера на Facebook уже бывший главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин заявиил, что увольняется, также признав, что груз отвественности за гибель коллег лежит и на нем.