Ходорковский чувствует вину за смерть журналистов ЦУРа и прекращает финансирование проекта

Бизнесмен Михаил Ходорковский, который ранее финансировал Центр управления расследованиями (ЦУР), после убийства российских журналистов в ЦАР, объявил о прекращении поддержки проекта. В свою очередь главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин заявил о своем увольнении.
По словам Ходорковского, отдельная расследовательская команда, не имеющая отношения к Центру управления расследованиями, ведет работу в Центральной Африканской Республике. Их цель – выяснить причины и обстоятельства убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
«Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею к нему отношение», – заявил бизнесмен.
Михаил Ходорковский также поделился промежуточными результатами независимого расследования и планами в целом: «Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции.Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года».
В то же время вчера на Facebook уже бывший главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин заявиил, что увольняется, также признав, что груз отвественности за гибель коллег лежит и на нем.
«Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке. Это не профессиональная деформация. Просто не хочу думать ни о чем другом, – написал Коняхин. – И не буду, пока не найду всех причастных. Несу всю ответственность. Теперь как независимый корреспондент буду искать этих тварей, которые убили группу. И давайте без деталей и подробностей. Не комментирую».
Ходорковский вину Коняхина не отрицает, но и не говорит об этом прямо, отмечая, что «ответственность за эту ошибку и в целом качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа». Но, по его мнению, даже частичной ответственности достаточно, чтобы принять заявление об отставке главреда и перестать финансировать проект.
Одновременно с этим Ходорковский и Леонид Невзлин создали фонд для расследования преступлений против журналистов, которому предоставили грант в $ 5 млн. Расследование убийства в ЦАР станет первым делом фонда.
Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. О гибели журналистов стало известно на следующий день. Репортеры прибыли в африканскую страну ради съемок материала для совместного проекта с Центром управления расследованиями о деятельности российских наемников в ЦАР – так называемой «ЧВК Вагнера».
2 августа Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовал, чтобы ООН, а также власти ЦАР и Российской Федерации незамедлительно приступили к расследованию убийства.