Харьковские активисты разгромили съемочную площадку сериала Star Media

Кроме того, недовольство активистов вызвало то, что в сериале снимается российский актер Александр Панкратов-Черный, имя которого значится в базе «Миротворца». Следователей военной прокуратуры, распутывающих в ленте преступления, играют российские актеры Екатерина Климова и Евгений Воловенко.

"Мы ждали реакции правоохранительных органов, обращались к ректору ХПИ с просьбой содействовать в прекращении съемок сериала, пропагандирующего враждебную Украине идеологию, но все безрезультатно", – сказал один из активистов Стас Микуленко, уточнив, что попыток добиться прекращения съемок было несколько.

По данным издания, представители Star Media пока заявление в полицию не подавали.

Сам инцидент в продакшене не комментируют. Однако, как сообщили в пресс-службе Star Media «Телекритике», все обвинения в сторону компании являются перекручиванием фактов, поскольку актер Александр Панкратов-Черный в ленте не снимается, так как внесен в черный список, а сам сериал не прославляет НКВД и не пропагандирует идеи СССР.

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