ТЕЛЕКРИТИКА

Харьковские активисты разгромили съемочную площадку сериала Star Media

Общество

В Харькове вчера, 28 ноября, на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», который снимает компания Star Media, произошла потасовка между активистами и полицией, сообщает местное издание 057.ua.

Инцидент произошел на территории Харьковского политеха (ХПИ), где уже несколько недель идут съемки второго сезона этого военного детектива. Съемки сериала вызвали возмущение у активистов «Национального корпуса», считающих, что он пропагандирует идеи СССР, прославляет «подвиги» сотрудников НКВД, которые истребляли украинцев. Ониразбили таблички и развесили по съемочной площадке фото с изображением заморенных голодом и расстрелянных работниками НКВД украинцев. Этому пыталась помешать полиция.

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Кроме того, недовольство активистов вызвало то, что в сериале снимается российский актер Александр Панкратов-Черный, имя которого значится в базе «Миротворца». Следователей военной прокуратуры, распутывающих в ленте преступления, играют российские актеры   Екатерина Климова и Евгений Воловенко.

"Мы ждали реакции правоохранительных органов, обращались к ректору ХПИ с просьбой содействовать в прекращении съемок сериала, пропагандирующего враждебную Украине идеологию, но все безрезультатно", – сказал один из активистов Стас Микуленко, уточнив, что попыток добиться прекращения съемок было несколько.

По данным издания, представители Star Media пока заявление в полицию не подавали.

Сам инцидент в продакшене не комментируют. Однако, как сообщили в пресс-службе Star Media «Телекритике», все обвинения в сторону компании являются перекручиванием фактов, поскольку актер Александр Панкратов-Черный в ленте не снимается, так как внесен в черный список, а сам сериал не прославляет НКВД и не пропагандирует идеи СССР.

Все фото: 057.ua

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