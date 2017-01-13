ТЕЛЕКРИТИКА

Хакеры взломали Twitter «Зеркала недели»

Общество

Твиттер издания «Зеркало недели» взломали.


Хакеры изменили аватарку издания. От имени издания также распространяются комментарии оскорбительного характера и пишутся провокационные твиты.



В редакции «Зеркала недели» «Украинской правде» подтвердили, что их аккаунт взломан.

"Редакция не имеет отношения к распространяемым сообщениям. Мы решаем эту проблему", – сообщила исполняющий обязанности руководителя проекта Zn.ua Анна Здоренко.



Напомним, что в прошлом году украинские хакеры взломали несколько сепаратистских сайтов. 