Хакеры взломали Twitter «Зеркала недели»

В редакции «Зеркала недели» «Украинской правде» подтвердили, что их аккаунт взломан.

"Редакция не имеет отношения к распространяемым сообщениям. Мы решаем эту проблему", – сообщила исполняющий обязанности руководителя проекта Zn.ua Анна Здоренко.



