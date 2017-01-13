Хакеры взломали Twitter «Зеркала недели»

Твиттер издания «Зеркало недели» взломали.
Хакеры изменили аватарку издания. От имени издания также распространяются комментарии оскорбительного характера и пишутся провокационные твиты.
В редакции «Зеркала недели» «Украинской правде» подтвердили, что их аккаунт взломан.
"Редакция не имеет отношения к распространяемым сообщениям. Мы решаем эту проблему", – сообщила исполняющий обязанности руководителя проекта Zn.ua Анна Здоренко.
Напомним, что в прошлом году украинские хакеры взломали несколько сепаратистских сайтов.