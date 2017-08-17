ТЕЛЕКРИТИКА

Хакеры получили доступ к личным данным 6 млн пользователей Instagram

Общество

Хакеры обошли защиту Instagram, получив доступ к личным контактным данным порядка шести миллионов человек. Среди них есть как обычные пользователи, так и знаменитости, сообщает AIN.UA.

Сразу после взлома в сети появилась база Doxagram, которую пытались продавать по $10 за тысячу аккаунтов. При этом хакеры обещали, что в каждой из таких подборок есть данные знаменитостей. Однако спустя несколько часов база исчезла из сети – появились предположения, что теперь информация распространяется через дарквеб.

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В базе присутствуют данные таких знаменитостей, как Эмма Уотсон, Эмилия Кларк, Зак Эфрон, Леонардо ДиКаприо, Виктория Бэкхем, Бейонсе, Тейлор Свифт, Адель, Леди Гага, Неймар, Зидан и др.

В свою очередь в Instagram заверили, что баг в системе, из-за которого удалось получить доступ к личной информации, уже закрыт. Также компания посоветовала пользователям сменить адрес электронной почты и телефон, который привязан к аккаунту.

Напомним, согласно совместному отчету международного агенства We Are Social и компании Hootsuite, всего в мире насчитывается около 3,028 млрд уникальных пользователей соцсетей, то есть около 40% всего населения Земли (7,524 млрд).

Фото: Goodfreephotos.com

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