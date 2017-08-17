Хакеры получили доступ к личным данным 6 млн пользователей Instagram

Хакеры обошли защиту Instagram, получив доступ к личным контактным данным порядка шести миллионов человек. Среди них есть как обычные пользователи, так и знаменитости, сообщает AIN.UA.

Сразу после взлома в сети появилась база Doxagram, которую пытались продавать по $10 за тысячу аккаунтов. При этом хакеры обещали, что в каждой из таких подборок есть данные знаменитостей. Однако спустя несколько часов база исчезла из сети – появились предположения, что теперь информация распространяется через дарквеб.