Хакеры научились взламывать секс-игрушки

Николас Паттерсон, преподаватель кибербезопасности в Университете Дикин в Мельбурне (Австралия), рассказал, что «хакеры могут взломать робота или роботизированное устройство и получить полный контроль над его соединениями и конечностями – например, ножами или сварочными аппаратами».

«Эти роботы могут весить больше 200 фунтов. Представьте, что хакер может выдавать ему инструкции. Это ведь последнее, что вы хотите, не так ли? После взлома роботы могут быть использованы для выполнения действий по выгодному для хакера сценарию или даже для нанесения ущерба».

Озабоченность кибербезопасностью многократно усилилась после того, как в марте 2017 года Илон Маск сообщил о разработке нейрокомпьютерного интерфейса, который позволит человеческому мозгу обмениваться информацией с машиной напрямую. В ноябре эксперты написали для научного журнала Nature сценарий, в котором искусственный интеллект захватил нейрокомпьютерный интерфейс и манипулировал мыслями, решениями и эмоциями подключенного к нему человека.