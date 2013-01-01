«Хабр» показал, какие госслужбы РФ требовали от ресурса информации о пользователях

За пять лет (с 2013-го) от госорганов и правообладателей к администрации сайта поступило 39 запросов, 9 из которых она отклонила. Больше всего запросов поступало от МВД (17), которое интересовалось данными о пользователях, 14 запросов пришло от Роскомнадзора. В отчете также зафиксированы запросы от ФСБ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета (СК).

В 2013 и 2014 году интерес к “Хабру” со стороны властей был почти на нулевом уровне, пик “заинтересованности” госслужб к ресурсу пришелся на 2016-й год, когда к администрации сайта поступило сразу 16 запросов.

Напомним, сайт “Хабр” включен Роскомнадзором в реестр как организатор распространения информации, поэтому обязан удовлетворять требования государства.

Ранее мы писали о том, что специалисты по кибербезопасности нашли новый способ добраться до пользователей через микрофон веб-камеры компьютера. По словам экспертов, хакеры могут удаленно активировать веб-камеру и «подслушивать» дисплей компьютера.

Фото: Pixabay