Gucci отдали свои рекламные площади под феминистские плакаты

В честь Международного женского дня в рамках собственной программы Chime for Change, защищающей права женщин, Gucci заменили свои гигантские кампейны в самом центре Нью-Йорка, а также Лос-Анджелеса на работы художницы и поэтессы Клео Уэйд.
Конечно, для модного гиганта Gucci все эти грандиозные рекламные траты не такие уж большие. И вряд ли от того, что кампейны на некоторое время исчезнут, одежду перестанут покупать.
«Образование, здравоохранение, правосудие для всех девушек, для всех женщин, везде» – вот к чему стремится Chime for Сhange.
Напомним, что это не первая коллаборация бренда и представителей современного искусства. Ранее Gucci с целью глубже понять поколение Y создал «теневой комитет» из молодых людей до 30 лет, обсуждающих с Марком Биззарри (главный исполнительный директор модного дома. – Ред.) те же темы, что и он с руководителями. Этот факт объясняет тенденции бренда: муралы, мэмы, витрины в Harrods. Также креативный директор Gucci Алессандро Микеле сотрудничал с ранее неизвестными художниками, например Хелене Дауни, или очень популярными среди миллениалов – Полли Нор, Алек Сот или Уильям Калт.
Заглавное фото: Wikimedia Commons