ТЕЛЕКРИТИКА

Gucci отдали свои рекламные площади под феминистские плакаты

Общество

В честь Международного женского дня в рамках собственной программы Chime for Change, защищающей права женщин, Gucci заменили свои гигантские кампейны в самом центре Нью-Йорка, а также Лос-Анджелеса на работы художницы и поэтессы Клео Уэйд.


Клео Уэйд – автор красочных лозунгов вроде We don’t change the world when we whisper we change it when we roar (Мир меняется, не когда мы шепчем, а когда мы кричим). Об этом сообщает wwd.com.

_

Фото: esquire.ru

Кампания распространится не только на билборды. Плакаты Клео появятся также на официальных страницах Gucci и Chime for Change в социальных сетях, а также на месте рекламы бренда в ведущих мировых изданиях, таких как The New York Times, The Financial Times, La Repubblica. К слову, рекламные площади на Тimes Square стоят от 1 до 4 миллионов долларов в год за билборд.
Культура

Нет, вы так не можете. Часть І

Конечно, для модного гиганта Gucci все эти грандиозные рекламные траты не такие уж большие. И вряд ли от того, что кампейны на некоторое время исчезнут, одежду перестанут покупать.

«Образование, здравоохранение, правосудие для всех девушек, для всех женщин, везде» – вот к чему стремится Chime for Сhange.

Культура

Нет, вы так не можете. Часть ІІ

Напомним, что это не первая коллаборация бренда и представителей современного искусства. Ранее Gucci с целью глубже понять поколение Y создал «теневой комитет» из молодых людей до 30 лет, обсуждающих с Марком Биззарри (главный исполнительный директор модного дома. – Ред.) те же темы, что и он с руководителями. Этот факт объясняет тенденции бренда: муралы, мэмы, витрины в Harrods. Также креативный директор Gucci Алессандро Микеле сотрудничал с ранее неизвестными художниками, например Хелене Дауни, или очень популярными среди миллениалов – Полли Нор, Алек Сот или Уильям Калт.

Заглавное фото: Wikimedia Commons

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

25 горячих поцелуев от «Телекритики»

Общество

Алла Мазур получила награду от Анджелины Джоли

Популярное на Телекритике



Дуся

Топ-10 самых странных YouTube-каналов

Дуся

Они никогда не получат «Оскар»: 10 лучших из худших треш-фильмов

Культура

Нет, вы так не можете. Часть ІІ

Бизнес

«Менталист» по-украински: плохая игра актеров, мистика и дорогие авто