Gucci отдали свои рекламные площади под феминистские плакаты

Конечно, для модного гиганта Gucci все эти грандиозные рекламные траты не такие уж большие. И вряд ли от того, что кампейны на некоторое время исчезнут, одежду перестанут покупать.

«Образование, здравоохранение, правосудие для всех девушек, для всех женщин, везде» – вот к чему стремится Chime for Сhange.