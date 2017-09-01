Группа «Интер» грозит судом Нацсовету за санкцию ее каналам

«Интер медиа груп» считает необоснованным решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию об объявлении предупреждения ее четырем телеканалам – «Интер», НТН, «Пиксель TV» и «Энтер-фильм».

"Как на период проведения проверки, так и сейчас телеканалы «Интер медиа груп» придерживаются всех норм действующего законодательства, в том числе – относительно доли передач украинского и иностранного производства", – говорится в заявлении медиахолдинга.

В группе отмечают, что при проведении проверки и при принятии решений регулятор руководствовался избирательной методикой, согласно которой к доле передач украинского или европейского производства были отнесены не только телепередачи, как того требует законодательство, но и фильмы.

"Поэтому выводы проверки являются ошибочными. <...> «Интер медиа груп»убеждена, что сможет доказать соблюдение требований законодательства на своих телевизионных каналах и готова доказать это в суде", – сказано в заявлении.

Напомним, Нацсовет объявил предупреждение четырем телеканалам медиагруппы на своем последнем заседании 31 августа. По его данным, в эфире «Интера» доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания (норма – не менее 70%), в эфире НТН – 56,8%, а доля передач украинского производства – 32% (норма – не менее 50%); на «Пиксель TV» – 66,4% и 24,7%, а на «Энтер-фильм» – 37% и 22%.