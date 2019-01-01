«Громадське телебачення» запускает юмористический проект «Шоб шо?»

Авторами проекта стали николаевские блогеры Светлана Махничева и Валерий Федченко. Премьера проекта состоится 16 ноября в 21:45. Темой первой программы станут новые правила парковки.

«В отличие от информационно-аналитического контента, юмор и ирония дают больше инструментов для работы с недостатками окружающей действительности. Поэтому «Шоб шо?» – оссобенный проект для «Громадського». Ведущая программы Света – обычная девушка, которая пытается разобраться в вопросах, которые волнуют украинцев. Для чего народные депутаты приходят в Верховную раду, почему в городе пробки, какие артисты становятся популярными и почему? Она задает простые, но острые вопросы чиновникам, работникам коммунальных служб и людям на улицах, чтобы разобраться, как действовать украинцам в необычных, а то и повседневных ситуациях», – говорится в сообщении телеканала.

«Многие думают, что мы провокаторы, разводим какой-то кипиш или панику, – говорит соавтор проекта Валерий Федченко. – В Одессе у Светы даже было прозвище Света-Провокация. Но мы не занимаемся провокациями – мы стараемся максимально честно показывать события и людей, а эффект неожиданности позволяет лучше это сделать».

Формат программы похож на предыдущие проекты Светланы и Валерия «Скажите пожалуйста» и «Я извиняюсь», которые выходили на одесском и николаевском телевидении. После переезда в Киев авторы обещают поднимать более глобальные темы, интересные не только в отдельных городах, но и зрителям по всей Украине.

«Сейчас мы просто проверяем Киев и себя на прочность, пытаемся понять, как здесь вообще все устроено и работает, – рассказывает Светлана Махничева. – В Киеве много социально активных людей, но и не меньше тех, кто живет по принципу: если все так делают, то и я буду делать. Мы же через юмор стараемся показать нелогичность такого мировоззрения. Вообще, «Громадське» – это площадка, которая кроме ресурсов, возможностей и информации может дать нам осознание, что мы работаем ради какой-то важной цели, не под какими-то флагами или на какого-то дядю. Мы давно мечтали работать с максимально честным изданием, поэтому сразу согласились на предложение присоединиться к этой команде».

Проект будет выходить на всех платформах «Громадського» – телеканал, интернет, YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

Фото – «Громадське телебачення»