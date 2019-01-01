ТЕЛЕКРИТИКА

«Громадське телебачення» извинилось за публикацию карты с «российским» Крымом

Ошибка была сделана в материале на сайте телеканала

Общество

Редакция исправила ошибку и обещает определить санкции в отношении автора материала.


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«В материале "Громадського" – "100 лет Первой мировой: уже тогда Донбасс был стратегически важным объектом" от 11 ноября – была опубликована карта "Карта Европы, 2018", где аннексированный полуостров Крым был изображен некорректно. На карте изображение было заштриховано в цветах Российской Федерации. Несмотря на то что Крым был закрашен штрихами, что должно было означать, что территория аннексирована Россией, это создавало впечатление, будто полуостров является частью РФ. Редакция сразу же исправила ошибку и определит санкции в отношении автора материала. "Громадське" благодарит читателей, своевременно обративших внимание», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее проблемы с изображением карты Крыма были у телеканалов «Перший» и СТБ. Регулярно карту Украины без Крыма изображают западные издания.

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