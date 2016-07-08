«Громадське» и Станко судятся с Антитеррористическим центром СБУ

«Громадське телебачення» и журналистка Анастасия Станко подали в Печерский райсуд Киева иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, распространенной на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook 8 июля 2016 года.

Как сообщает пресс-служба организации, ответчиком является Антитеррористический центр, который официально подчиняется СБУ, иск касается заявления пресс-центра АТО о работе журналистов «Громадського» Анастасии Станко и Константина Реуцкого на передовой линии в Авдеевке. Первое заседание суда назначено на 14 ноября.

Напомним, 8 июля 2016-го пресс-центр обвинил журналистов в нарушении правил работы в зоне АТО иинициировал приостановку аккредитации Станко и Реуцкого из-за того, что в интернет были выложены отснятые видеоматериалы из промзоны Авдеевки, на которых противник может идентифицировать позиции украинских военных.

После расследования всех обстоятельств их деятельности, рабочая группа в составе представителей силовых структур, Администрации президента и профессиональных организаций пришла к выводу, что нарушения не было, и возобновила аккредитацию журналистов.

Кроме того, «Громадське» и силовые ведомства договорились о ряде конкретных действий, связанных с восстановлением деловой репутации журналистов и самой организации. Но в течение года представители госорганов этих договоренностей не выполнили. "Ни представители Антитеррористического центра при СБУ, ни представители Министерства обороны так и не опубликовали опровержение недостоверной информации, поэтому «Громадське» обратилось в суд с требованием опровержения", – объясняют в организации.

Фото: Facebook Киры Толстяковой