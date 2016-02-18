Гройсман поручил чиновникам содействовать развитию украиноязычной «Википедии»

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти принять в этом году меры по реализациипредложений общественности, направленных на развитие украиноязычного раздела «Википедии», сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Так, среди таких предложений - внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для старшеклассников относительно использования украиноязычного раздела «Википедии».
Также предлагается предусмотреть возможность подготовки студентами материалов для «Википедии», а такжесодействовать проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники» и конкурса по размещению научных работ в украинском разделе онлайн-энциклопедии.
Фото: kmu.gov.ua
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