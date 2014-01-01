ТЕЛЕКРИТИКА

Грицак: «Устименко не выполнял задание СБУ возле дома Шеремета»

Общество

Бывший сотрудник Служба безопасности Игорь Устименко, который фигурирует в фильме-расследовании журналистов об убийстве Павла Шеремета, не выполнял задание ведомства накануне убийства возле его дома Об этом на брифинге рассказал глава СБУ Василий Грицак, сообщает LIGA.net.

"Он не работал в интересах СБУ. Я не все могу сказать, могу сказать одно: отвечаю своей головой, при всех, - он к службе не имел никакого отношения с 2014 года", - сказал Грицак, уточнив, что Устименко был уволен по состоянию здоровья.

Глава спецслужбы также отметил, что Устименко не скрывается и во время допроса должен объяснить, что он делал возле дома журналиста в ночь, когда под его автомобиль была заложена взрывчатка. "Проверить его алиби не составит труда", - добавил Грицак. Вместе с тем, по его словам, СБУ не может вызвать на допрос своего бывшего сотрудника, не имея поручения следователя Нацполиции, которая занимается расследованием дела, но спецслужба заинтересована в том, чтобы установить истину.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

Фото: Ukrinform.ru

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Текст дня: что думают журналисты о фильме-расследовании об убийстве Павла Шеремета

Общество

Спикер МВД рассказал, что сделало следствие по делу об убийстве Шеремета

Популярное на Телекритике



Дуся

Участнице Евровидения от Исландии грозит срок за «преступление» на церемонии открытия

Бизнес

Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

Дуся

Участнику Евровидения от Португалии нужна срочная операция

Дуся

Лидер Dzidzio стал католическим священником