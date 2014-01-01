Грицак: «Устименко не выполнял задание СБУ возле дома Шеремета»

Бывший сотрудник Служба безопасности Игорь Устименко, который фигурирует в фильме-расследовании журналистов об убийстве Павла Шеремета, не выполнял задание ведомства накануне убийства возле его дома Об этом на брифинге рассказал глава СБУ Василий Грицак, сообщает LIGA.net.

"Он не работал в интересах СБУ. Я не все могу сказать, могу сказать одно: отвечаю своей головой, при всех, - он к службе не имел никакого отношения с 2014 года", - сказал Грицак, уточнив, что Устименко был уволен по состоянию здоровья.

Глава спецслужбы также отметил, что Устименко не скрывается и во время допроса должен объяснить, что он делал возле дома журналиста в ночь, когда под его автомобиль была заложена взрывчатка. "Проверить его алиби не составит труда", - добавил Грицак. Вместе с тем, по его словам, СБУ не может вызвать на допрос своего бывшего сотрудника, не имея поручения следователя Нацполиции, которая занимается расследованием дела, но спецслужба заинтересована в том, чтобы установить истину.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

Фото: Ukrinform.ru