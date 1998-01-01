ТЕЛЕКРИТИКА

ГПУ подозревает владельца NewsOne в уклонении от уплаты налогов

Общество

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов владельцем телеканала NewsOne, народным депутатом Евгением Мураевым.

Согласно материалам Печерского райсуда Киева, досудебное расследование установило, что нардеп подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал $2 млн, 1 млн евро и 18,5 млн грн наличных средств, а такжестоимость задекларированного автомобиля в размере 960 тыс. грн.При этом, по информации налоговой, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь около 1,752 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку относительно соблюдения нардепом требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Проверку должны организовать сотрудники налоговой.

"Это очевидный цирк накануне внеочередных парламентских выборов. Е-дакларирование – это полная профанация, потому что никаких юридических последствий для субъектов декларирования не будет. Любой гражданин Украины до 1998 года мог заработать любую сумму, указать ее сейчас и говорить, что заработал миллиард, потому что до 98-го не было учета и не администрировался подоходный налог. Кроме того, по нашему кодексу, налоговая инспекция не может начислять штрафные санкции за период более трех лет. То есть прокуратура через суд продавливает правовую коллизию. Ничего серьезного в этом я не вижу", – сказал он в комментарии каналу «112 Украина».

По словам Мураева, если по результатам проверки будет открыто уголовное производство, он будет обращаться в суд.

Фото: Facebook Евгения Мураева

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