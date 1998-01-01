ГПУ подозревает владельца NewsOne в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов владельцем телеканала NewsOne, народным депутатом Евгением Мураевым.

Согласно материалам Печерского райсуда Киева, досудебное расследование установило, что нардеп подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал $2 млн, 1 млн евро и 18,5 млн грн наличных средств, а такжестоимость задекларированного автомобиля в размере 960 тыс. грн.При этом, по информации налоговой, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь около 1,752 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку относительно соблюдения нардепом требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Проверку должны организовать сотрудники налоговой.

"Это очевидный цирк накануне внеочередных парламентских выборов. Е-дакларирование – это полная профанация, потому что никаких юридических последствий для субъектов декларирования не будет. Любой гражданин Украины до 1998 года мог заработать любую сумму, указать ее сейчас и говорить, что заработал миллиард, потому что до 98-го не было учета и не администрировался подоходный налог. Кроме того, по нашему кодексу, налоговая инспекция не может начислять штрафные санкции за период более трех лет. То есть прокуратура через суд продавливает правовую коллизию. Ничего серьезного в этом я не вижу", – сказал он в комментарии каналу «112 Украина».

По словам Мураева, если по результатам проверки будет открыто уголовное производство, он будет обращаться в суд.

Фото: Facebook Евгения Мураева