ГПУ хочет до конца года лишить Курченко UMH

До конца этого года у бизнесмена Сергея Курченко, которому принадлежит один из крупнейших в стране медиахолдингов UMH, могут его конфисковать.Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об этом на брифинге, пишет «Украинская правда».

По его словам, в рамках дела об организованной преступной группировке бизнесмена у него уже конфискован Одесский нефтеперерабатывающий завод ивсе имущество, связанное с футбольным клубом «Металлист».

"И мы действительно движемся в том же направлении с медиахолдингом. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать, когда вступит в силу соответствующее решение, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать и читать определенные пророссийские, «ватные» СМИ", – сказал Луценко.

Как известно, в медиахолдинг UMH входят печатные издания «Forbes Украина», «Vogue Украина», «Корреспондент», «Комсомольская правда в Украине» и др.; интернет-издания Korrespondent.net, Forbes.ua, Vogue.ua, Football.ua, Bigmir)net, Vgorode.ua, iSport.ua, Gloss.ua и др.; радиостанции «Авторадио », «Ретро FM», NRJ, «Голос столицы», Lounge FM, «Джем FM» и «Радио Пятница».

Напомним, в июне ГПУ уведомила Курченко о подозрении по девяти статьям. Одна из них касается создания, обеспечения деятельности и руководства преступной организацией, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, и участия в этих преступлениях в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Фото: Ukrinform.ua