ГПУ: «Беркут» сознательно бил журналистов во время Евромайдана, чтобы не снимали

Во время протестных событий в Киеве на Майдане в ноябре 2013 года сотрудники подразделения «Беркут» сознательно били журналистов, чтобы не позволить им фото- и видеофиксацию происходящего. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины со ссылкой на соответствующее письмо Генпрокуратуры.

Речь идет о событиях, во время которых сотрудники «Беркут» с применением силы оттесняли протестующих от Монумента Независимости и прилегающей территории. В результате таких действий, по данным следствия, пострадали более 80 человек.

Личности этих правоохранителей не установлены. В ходе досудебного расследования допрошенные сотрудники «Беркута» отрицали применение мер физического воздействия и заявляли, что якобы не знают, представители какого подразделения участвовали в этих событиях. Во избежание опознания и уголовной ответственности, спецназовцы на Майдане использовали "подшлемники как маску для лица", уточняют в ГПУ

"Сотрудниками «Беркута» с целью недопущения фиксации журналистами событий, которые происходили на Майдане Незалежности и улице Крещатик, а также причастных к этим событиям сотрудников «Беркута», осуществлялись препятствия в профессиональной деятельности, несмотря на предъявление журналистами редакционных удостоверений", - говорится в письме Генпрокуратуры.

Ведомство продолжает собирать данные о пострадавших журналистах на Майдане, поэтому нуждается в фото- и видеодоказательствах избиения сотрудников СМИ. Досудебное расследование осуществляет Управление специальных расследований ГПУ.

Отметим, согласно аналитическому отчету НСЖУ, за период ноябрь-декабрь 2013 года были избиты 73, а в январе 2014-го - 103 отечественных и иностранных журналиста.