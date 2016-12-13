Госкомтелерадио запретил ввозить в Украину книгу Всеволода Чаплина

Госкомтелерадио отказал компании «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз в нашу страну с территории России книги священника Русской Православной Церкви Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор».

Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ об отказе выдан на основании решения Экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена для распространения в Украине.

"Экспертный совет принял законное и справедливое решение, которым не разрешается распространять на территории Украины так называемые «труды» одного из идеологов русского фашизма Чаплина", – говорит первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.