Госкомтелерадио запретил ввозить в Украину книгу Всеволода Чаплина

Госкомтелерадио отказал компании «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз в нашу страну с территории России книги священника Русской Православной Церкви Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор».
Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ об отказе выдан на основании решения Экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена для распространения в Украине.
"Экспертный совет принял законное и справедливое решение, которым не разрешается распространять на территории Украины так называемые «труды» одного из идеологов русского фашизма Чаплина", – говорит первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.
Члены Экспертного совета обнаружили в книге наличие пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора, господствующей религиозной конфессии, которая должна служить идейным основанием возвращения Украины в сферу доминирования РФ.
"Это издание нечестное, сплошь политтехнологическое, когда под православной лексикой и стилистикой кроется отбеливание Сталина и нынешнего неосталинизма. Книга умышленно выстроена якобы хаотично: Чаплинская мемуаристика, дневниковые заметки, даже анекдот из Полтавщины, упоминания Библии Иисуса Христа, Леннона, Галича и даже Шевчука с Макаревичем... На самом деле это рассчитано на восприятие и принятие имперской идеологии Кремля и РПЦ украинской молодежью", – считает член Экспертного совета, кандидат филологических наук Виталий Довгич.
Фото: council.gov.ru