ТЕЛЕКРИТИКА

Госкомтелерадио добивается увеличения размера премий для журналистов и работников кино

Общество

Госкомтелерадио подготовил проекты изменений в постановления Кабмина и предложения в бюджетную программу, касающиеся денежных вознаграждений лауреатам премий в информационной сфере.

Как объясняют в ведомстве, это сделано для того, чтобы повыситьпрестиж государственных премий и побудить журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, творческих коллективов театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.

Общество

Премию Чорновола получил львовский журналист

Так, размер премии имени Вячеслава Чорновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики предлагается увеличитьс 5 тыс. грн до 20 тыс., а премию имени Ивана Франко в информационной области – с 2 тыс. до 10 тыс. в каждой из четырех номинаций, премию имени Максима Рыльского – с 10 тыс. до 20 тыс., премию Кабмина имени Леси Украинский за литературно-художественные произведения для детей и юношества – с 10 тыс. до 20 тыс. грн в четырех номинациях.

"В случае одобрения предложений Госкомтелерадио и внесения их в государственный бюджет на следующий год, лауреаты будут получать большую финансовую награду, начиная уже с 2018 года", – уточняют в ведомстве.

Фото: 1tv.com.ua

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