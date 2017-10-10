Госкомтелерадио добивается увеличения размера премий для журналистов и работников кино

Так, размер премии имени Вячеслава Чорновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики предлагается увеличитьс 5 тыс. грн до 20 тыс., а премию имени Ивана Франко в информационной области – с 2 тыс. до 10 тыс. в каждой из четырех номинаций, премию имени Максима Рыльского – с 10 тыс. до 20 тыс., премию Кабмина имени Леси Украинский за литературно-художественные произведения для детей и юношества – с 10 тыс. до 20 тыс. грн в четырех номинациях.

"В случае одобрения предложений Госкомтелерадио и внесения их в государственный бюджет на следующий год, лауреаты будут получать большую финансовую награду, начиная уже с 2018 года", – уточняют в ведомстве.

Фото: 1tv.com.ua